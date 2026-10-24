La Hermandad de la Tercera Palabra coloca la primera piedra de su futura Casa Hermandad en Alcalá (Sevilla)

Colocación de la primera piedra de la Hermandad de la Tercera Palabra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La Hermandad de la Tercera Palabra ha celebrado el acto de colocación de la primera piedra de su futura Casa Hermandad, un proyecto que le permitirá contar con unas instalaciones propias para ampliar su actividad y conservar adecuadamente su patrimonio.

Así lo ha subrayado el Gobierno local en un comunicado, incidiendo en que el proyecto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, cuya Junta de Gobierno Local aprobó la cesión demanial de un solar municipal de 612 metros cuadrados situado en la calle Santiago de Chile, por un periodo de 50 años.

Esta medida permitirá a la hermandad, con sede en la parroquia de Santa María y San Miguel, disponer del espacio necesario para desarrollar su futura Casa Hermandad.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez y miembros de la Corporación Municipal y ha estado presidido por el obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Teodoro León Muñoz; acompañado del párroco de Santa María y San Miguel, Félix Amo.

Igualmente, ha estado presentes el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Enrique Ruiz Portillo; y el hermano mayor de la Tercera Palabra, Manuel García, junto a miembros de la Junta de Gobierno, representantes de las hermandades de la ciudad, de la Cabalgata de Reyes del Campo de las Beatas, entidades sociales, culturales y deportivas, y empresas colaboradoras.

La alcaldesa ha destacado la importancia de apoyar a una corporación en crecimiento que se ha convertido en un referente para el barrio. "La Tercera Palabra es mucho más que una hermandad; es un punto de encuentro para los vecinos, una seña de identidad para el Campo de las Beatas y un motor de convivencia y participación".