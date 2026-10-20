Huévar (Sevilla) impulsa una campaña para fomentar el empadronamiento de personas que residen en el municipio

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) ha puesto en marcha una iniciativa para fomentar el empadronamiento de las personas que residen habitualmente en el municipio, con el objetivo de que el padrón municipal refleje con mayor precisión la realidad de la población de Huévar y permita planificar adecuadamente los servicios públicos.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la localidad cuenta actualmente con menos de 3.500 personas empadronadas, por lo que el Consistorio ha considerado "fundamental" que todas las personas que viven habitualmente en Huévar estén inscritas oficialmente en el padrón municipal con el objetivo de adecuar los datos administrativos a la realidad del municipio y reforzar la capacidad del Ayuntamiento para planificar los servicios públicos y atender las necesidades de la población.

En este contexto, el número oficial de habitantes es uno de los datos que las administraciones tienen en cuenta a la hora de planificar recursos, servicios públicos y determinados programas de financiación.

Por ello, la iniciativa pretenderá concienciar a los vecinos sobre la importancia de figurar en el padrón de Huévar del Aljarafe cuando se reside habitualmente en la localidad, contribuyendo así a que el municipio disponga de datos actualizados y acordes con su población real.

En este sentido, el alcalde, Israel Álvarez, ha animado a los vecinos a sumarse a esta iniciativa, de manera que ha afirmado que quieren que el padrón "refleje quiénes somos realmente". "Si vives en Huévar, formas parte de Huévar y es importante que también conste administrativamente. Empadronarse es un trámite sencillo, pero tiene una gran importancia para nuestro municipio, porque nos ayuda a planificar mejor y a defender los servicios que necesita nuestra gente", ha añadido.

De esta manera, la campaña permanecerá activa hasta principios de diciembre, periodo en el que las personas que residan habitualmente en Huévar y formalicen su empadronamiento podrán recibir un ejemplar del libro que recoge la historia de la localidad, como símbolo de pertenencia y vínculo con el municipio.