Los Humeros de Sevilla avisa de un "posible derrumbe" de su capilla si se levanta un edificio en el solar colindante

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hermandad de los Humeros de Sevilla ha alertado de la posibilidad del derrumbe de su capilla del Rosario --ubicada en la confluencia de Torneo con San Laureano-- si se construye un edificio en el solar colindante, tras la recalificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que prevé un bloque de tres plantas adosado a la iglesia, "con una o más plantas de sótano".

La corporación de gloria ha expresado este temor en sus redes sociales a través de un comunicado, atendiendo a un informe técnico realizado por un arquitecto especialista en la materia en el que advierte que "cualquier edificación comprometerá seriamente el estado de la capilla por muchos medios que puedieran utilizarse para proteger y preservar su estabilidad", pudiendo llegar, "en la peor de las situaciones, incluso al derrumbe".

La hermandad esgrime que el proyecto "incumple" con los requisitos del entorno de bienes de patrimonio histórico, "no respetando la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, que es un bien catalogado con protección específica B". Asimismo, el edificio proyectado "no cumple con la normativa urbanística, pues se plantea que esté adosado al muro sur, ocultando por completo la visión lateral de la capilla y no contempla tampoco el espacio de servidumbre que respete ventanas y puerta de la iglesia en dicho muro".

En el comunicado, la corporación recuerda que, anteriormente, en el Plan de Protección Especial de los Humeros de 1999, de determinaba "dar un uso dotacional de espacio libre al solar, como plaza ajardinada y de gran vegetación".

No obstante, en enero del pasado año, la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Sostenible admitía a trámite la evaluación ambiental para devolver el uso residencial a la parcela número cuatro de San Laureano, y ello, tras declarar la Justicia el derecho de la empresa Sevilla Centro S.L. a ver restituida la calificación residencial de dicha finca, que le había sido revertida, al quedar extinguido el motivo de la expropiación acometida años atrás sobre la misma.