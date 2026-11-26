Palacio de San Telmo. Archivo. - ARCHIVO

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ampliará sus funciones en las actuaciones de conservación y restauración previstas en el Palacio de San Telmo. Además del asesoramiento técnico y científico, el organismo se encargará de redactar el proyecto de restauración y de realizar el seguimiento y la supervisión de los trabajos que se lleven a cabo en las esculturas del artista Antonio Susillo que coronan la portada principal del edificio, así como en las portadas de las calles Avenida de Roma y Palos de la Frontera.

Así lo recoge una modificación publicada este jueves, 26 de noviembre, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), mediante una orden de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte que amplía las funciones inicialmente encomendadas al IAPH en septiembre de 2025.

Según recoge la disposición, tras la autorización del encargo inicial se ha constatado la necesidad de "optimizar las actuaciones programadas" en el Palacio de San Telmo.

Para ello, la Junta considera necesario ir más allá del asesoramiento técnico y científico previsto inicialmente e incorporar una intervención directa del instituto.

Esto, tanto en la elaboración del proyecto de restauración como en el seguimiento y la supervisión de las actuaciones.

La modificación justifica esta ampliación por "razones de interés público, eficacia y complementariedad técnica", con el objetivo último de garantizar la "salvaguarda y preservación" de este Bien de Interés Cultural (BIC).