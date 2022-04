Iceta deja abierta la puerta a la posibilidad de comprar los Murillo para que "se queden en Sevilla"

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha dejado abierta la puerta este miércoles a la posibilidad de que el Gobierno de España puje por hacerse con los dos cuadros de Murillo que, según ha trascendido, la multinacional Abengoa querría poner en el mercado para hacer así frente a las deudas con entidades bancarias, y así lograr que estas dos obras, que actualmente se exponen en el Hospital de los Venerables, se queden en Sevilla.

"No es descartable", ha señalado Iceta en declaraciones a los medios con motivo de su visita a las obras en la Fábrica de Artillería, que "si se plantea la venta, el Ministerio, con sus fondos" podría intentar "comprarlas para que no se vayan a Madrid sino para que se queden en Sevilla".

"No queremos que se disperse el patrimonio", ha sostenido el ministro, al tiempo que ha remarcado que su departamento está "muy muy atento" a todo lo que ocurre en torno al San Pedro penitente y Santa Catalina. La primera de las obras ya fue declarada BIC y, por tanto, es "inexportable"; en el caso de la Santa Catalina, la Junta de Andalucía ya ha incoado el procedimiento para BIC, protegiéndola también.

"Desde el Ministerio, vamos a estar muy encima", ha apostillado Iceta en presencial del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. En esta línea, el titular de Cultura del Gobierno de España ha manifestado que "ha costado mucho tener el patrimonio que tenemos y si nos despistamos, costará muy poco que se deshaga". "Esto no va a pasar", ha remarcado Iceta, aludiendo a que la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y el Instituto de Conservación del Patrimonio "están siguiendo muy de cerca todo este proceso".

El ministro ha recordado que cuando se tuvo "la percepción" de un "riesgo" en torno al San Pedro penitente, "se declaró no exportable". En el contexto actual, y ante la posibilidad de que se plantee en firme la venta de las obras, "no es descartable" que el Ministerio puje "pero, en este momento, no estamos ahí".