La iniciativa VR Educa, presentada por un equipo de la Hispalense, gana la primera edición de Ideas Factory Summit

La iniciativa VR Educa, presentada por un equipo de la Universidad de Sevilla (US), ha ganado la primera edición de Ideas Factory Summit (IF Summit), el mayor evento de emprendimiento de la comunidad andaluza en el que han participado unas 600 personas.

La idea que presenta VR Educa consiste en una nueva forma de hacer llegar los conocimientos a los alumnos a través de la realidad virtual. Concretamente, ofrecen alquiler a centros educativos, tanto de software propio sobre distintas materias como hardware (gafas de realidad virtual), para que los alumnos puedan aprender de forma activa y divertida a través de la realidad virtual, gamificando los contenidos y mediante un aprendizaje en primera persona.

La Hispalense ha precisado en un comunicado que el equipo ganador está formado por Juan Antonio Márquez, estudiante del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la US; Francisco Luna, doctorando de la US y egresado de los grados de la US en Ingeniería Informática y Ciencias de la Salud y Máster en Inteligencia Artificial de la US; Desiree Dominguez, egresada del grado en Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz (UCA); y Guillermo Vizcaíno, estudiante del Grado en Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

El premio para los ganadores está dotado con 3.000 euros y el equipo de la US ha tenido que competir con otros 17 proyectos de toda Andalucía, entre ellos otros dos presentados por equipos de la US, las iniciativas Soundbooks y Arepas Apepas. Este mismo equipo de VR Educa participa en el programa Explorer de la US, así como en el concurso de Ideas de Negocios, pero con una nueva iniciativa llamada Unmute

También resultaron premiadas las iniciativas Pedal Verde, de la Universidad de Granada, como premio a la innovación y Smart Pill Alert, de la Universidad de Málaga, con el premio a la iniciativa tecnológica.

El jurado de I Ideas Factory Summit ha reconocido la importancia del proyecto ganador y ha resaltado que es "una iniciativa novedosa que está perfectamente adaptada a las necesidades de su público objetivo, en este caso, los estudiantes". Asimismo, los miembros del jurado han valorado que los proyectos presentados en esta edición muestren una preocupación por el medioambiente, la salud y tengan un importante componente social.

IDEAS FACTORY SUMMIT

Unas 600 personas, entre estudiantes, emprendedores, patrocinadores e instituciones colaboradoras, se han reunido en la mayor fiesta del emprendimiento de Andalucía, la primera edición Ideas Factory Summit. La cita se ha desarrollado en la ETS de Ingeniería de la Hispalense, con el apoyo de cinco universidades --Sevilla, Pablo de Olavide, Málaga, Córdoba y Almería-- y cinco patrocinadores --Coca-Cola, Vodafone, Programa Minerva, Parque Científico Técnico La Cartuja y Muving--.

IF Summit se posiciona como un espacio de aprendizaje basado en la innovación, centrado en el intercambio de conocimiento, el establecimiento de contactos y la generación de oportunidades de negocio. Las universidades y las principales aceleradoras del emprendimiento de la región se unen así para "propiciar un entorno impulsor del ecosistema emprendedor de Andalucía".

Este encuentro complementa otras actividades de promoción del talento desarrolladas por la US, entre las que destaca el XIV Concurso de Ideas, que se orienta a consolidar una red universitaria basada en la multidisciplinariedad para impulsar la innovación y la creatividad. Ambas iniciativas participan del objetivo de fomentar el espíritu emprendedor a través del conocimiento multidisciplinar, del desarrollo de habilidades transversales y de la interacción entre jóvenes con talento que comparten una actitud proactiva por su crecimiento profesional.

Ideas Factory Summit y las nuevas propuestas de la actual edición del Concurso de Ideas representan una "clara apuesta" de la US, a través de su Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento, por la mejora de la empleabilidad de los jóvenes. Esta oferta complementaria de actividades combina el carácter docente, profesional y lúdico para impulsar el desarrollo de competencias que, contrastadamente, son mayoritariamente reconocidas y requeridas por el mercado laboral, con la finalidad de posicionar a sus graduados en óptimas condiciones de presente y de futuro.