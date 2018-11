Inmobiliarias de Sevilla consideran que la actuación del TS con el impuesto hipotecario genera "parálisis"

Publicado 09/11/2018 13:33:26 CET

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla, Alianza Sevilla, considera que la actuación del Tribunal Supremo (TS) en torno al denominado impuesto hipotecario "está teniendo graves perjuicios" para el sector inmobiliario sevillano, "generando una situación de parálisis, cuyos efectos reales se verán a finales del trimestre y del año".

En este sentido, Alianza ha criticado en un comunicado que "la desconcertante" actuación del Tribunal Supremo "eximiendo y devolviendo a posteriori" el pago del impuesto hipotecario al cliente supone un "durísimo golpe al sector inmobiliario".

Asimismo, Alianza Sevilla ha valorado la acción del Ejecutivo central, que a través del Decreto Ley --publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes-- modifica el artículo 29 de la ley de 1993 que regula el impuesto, para que sean las entidades financieras las titulares de los pagos, y ha señalado que "solicita una revisión global de la fiscalidad de las hipotecas e impuesto de compra".

Por otra parte, ha subrayado "los efectos colaterales de la decisiones del Supremo", que asegura que "no se verán hasta conocer las cifras de compraventa del último trimestre del año" y ha apuntado a "un efecto en cadena por culpa de los aplazamientos que se extenderá hasta final de 2018".

"Esta situación no solo afecta a compradores que necesitan hipoteca para comprar, también a afecta a los vendedores de esas propiedades, que pudiendo tener compromisos y plazos con terceros no han podido cumplirlos por no haber vendido su vivienda en el plazo acordado", han indicado desde Alianza Sevilla.