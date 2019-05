Un interno increpa y agrede a dos funcionarios en la prisión de Morón (Sevilla)

Actualizado 29/05/2019 10:04:33 CET

Un interno de segundo grado, cuyas iniciales corresponde A.G.S., increpó y agredió este pasado martes a dos funcionarios cuando se disponía a regresar a la celda en la que permanece aislado cumpliendo sanción por anteriores incidentes regimentales graves dentro de la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla).

Según ha informado el sindicato de prisiones Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitencias (Acaip) en un comunicado, el interno comienza a presentar un estado excitación y a vociferar amenazas e insultos a los funcionarios "sacadme ya de aquí, os tengo que pillar fuera, me quedan siete meses, me da igual lo que me hagáis", y acto seguido, se abalanzó a los dos funcionarios ocasionando lesiones graves en uno de ellos al ocasionarle una fisura en una mano, teniendo que ser los dos funcionarios atendidos por los Servicios Médicos del centro penitenciario.

Para Acaip, esto es "un ejemplo más" de la espiral de agresiones y conflictividad que sufren día a día los trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Así, el organismo sindical ha censurado la falta de personal "no sólo en el área de vigilancia", sino también en el área de tratamiento en la que el "déficit" de técnicos especializados impide una adecuada clasificación de la población reclusa que en gran medida supondría prevenir sucesos como el reseñado, ya que en este caso se trataba "de un interno con numerosos incidentes regimentales y precisamente se encontraba sancionado por los mismos".

Por otro lado, Acaip ha pedido que el funcionario de prisiones se convierta ya en una figura de agente de autoridad para que las agresiones a los internos "tengan consecuencias penales" y ante todo "se dignifique" el ejercicio de las funciones profesionales que desempeñan los distintos cuerpos de Instituciones Penitenciarias.