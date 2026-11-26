Investigadores del IBIS - US

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio publicado en la revista científica Brain realizado por el grupo de Trastornos del Movimiento del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) ha logrado identificar un vínculo estrecho entre la atrofia de regiones profundas del cerebro y un marcador neurofisiológico detectable sin cirugía ni pruebas invasivas.

Según ha informado la US en un comunicado, el trabajo revela que la degeneración del prosencéfalo basal, la principal fuente cerebral de acetilcolina del cerebro, se refleja directamente en una señal neurofisiológica llamada SAI.

La técnica SAI permite medir de forma práctica la integridad de los circuitos colinérgicos, esenciales para procesos mentales como la atención.

El estudio, que analizó a 119 pacientes, demuestra que los pacientes con mayor deterioro cognitivo presentan una reducción significativa en esta señal eléctrica.

"Nuestros hallazgos posicionan a la SAI como un candidato a biomarcador funcional para rastrear las contribuciones colinérgicas al declive cognitivo", explican los autores principales, Juan Francisco Martín Rodríguez, Pablo Franco-Rosado, Michel Grothe y Pablo Mir.

Al ser una prueba escalable y no invasiva, su uso podría complementar a la resonancia magnética para detectar cambios en el cerebro antes de que los síntomas de demencia sean evidentes.

El estudio ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con la Unidad de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen del Rocío y ha contado asimismo con la participación del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned).