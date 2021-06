IU critica la "discriminación" del Ayuntamiento de Sevilla en la limpieza, desbroce y podas de algunos barrios

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala en el Ayuntamiento de Sevilla Eva Oliva ha criticado este martes la "falta de planificación" de las podas, desbroces y limpieza de los barrios del distrito norte, tras comprobar la situación "intolerable" en que se encuentran muchas ramas de árboles, "como sucede en el barrio de Las Estrellas o Los Corrales.

En una nota de prensa, Oliva ha destacado, que "literalmente" ramas de árboles "se introducen dentro de las viviendas, teniendo que ser el propio vecindario quien las corte". "La tardanza para la retirada de los desbroces y ramas caídas hace que las aceras sean intransitables y se tenga que esquivar las ramas dada su crecida".

Asimismo, la edil ha recordado que "las podas tienen una fecha si lo que se persigue es, entre otras cosas, dar sombra a la población sevillana en los meses de máxima calor, y esto requiere una organización seria por parte del Ayuntamiento". Sin embargo, y tras preguntar al equipo de gobierno, a través de su área de Transición ecológica y Deportes, si hay previsto algún plan de actuación urgente de poda para el barrio de Las Estrellas y Los Corrales del Distrito Norte.

"La respuesta que obtuvimos fue una negativa, no existe una planificación al respecto, ni a corto ni a largo plazo, para las podas, desbroces y limpieza por barrios del Distrito Norte, por lo que no van a contar con este servicio necesario". "Esta falta de actuación en algunas de las barriadas de nuestra ciudad, no es algo nuevo", ha añadido.

Según ha expresado Oliva, "es injusto que a medida que nos alejamos del centro histórico y/o económico los barrios obreros se encuentren desatendidos". "No caben excusas para atender a unos barrios sí y a otros no, por lo que esperamos que el gobierno de Espadas dé marcha atrás y se planifique y actúe cuanto antes en los citados barrios".

"La única respuesta que hemos obtenido por el delegado medioambiental ha sido que se está actuando en San Jerónimo y al finalizar se acudirá a prestar el servicio en tres calles de Las Estrellas, pero consideramos que es necesaria la actuación en más zonas de estos barrios, y sobre todo, una organización que pueda dar respuesta a los vecinos que así lo están demandando".