IU critica que el "discurso del odio" del PP contra las personas sin hogar de la Macarena

Publicado 07/09/2018 14:00:19 CET

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de IU en Sevilla, Daniel González Rojas, ha mostrado este viernes su preocupación por la "campaña de aporofobia" del PP contra las personas sin hogar del distrito Macarena, "aprovechando para ello los problemas de convivencia vecinal que desde hace tiempo vienen sucediendo" en el entorno del centro municipal de acogida de la calle Perafán de Rivera.

En un comunicado, González Rojas ha criticado la "irresponsable deriva" en la que se ha embarcado el portavoz municipal del PP y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, alertando de "las graves consecuencias" de su discurso "demagogo y simplista", algo que sólo conduce -ha dicho- a "elevar la crispación vecinal, calentar los ánimos y favorecer el enfrentamiento social" en la Macarena. Por eso, ha instado al portavoz del PP a "relajarse" y a "no seguir comportándose como un pirómano con un asunto tan sensible como éste".

"Rechazamos totalmente el empeño de la derecha política y mediática de la ciudad por generalizar y por vincular a los más desfavorecidos con la delincuencia o la violencia", ha señalado el portavoz de IU. "La solución no es la criminalización de las personas sin hogar, ni reducir a la mitad las plazas del albergue municipal, como reclama Beltrán Pérez (apostando por distribuir las plazas por la ciudad), sino reforzar los servicios sociales y los dispositivos de atención a este colectivo", apunta Rojas.

"Es urgente dar una respuesta a estos vecinos, pero los conflictos de convivencia de la Macarena no se resuelven enarbolando discursos de odio y miedo hacia las personas sin recursos, ni generando alarma ciudadana", ha remarcado González Rojas, quien ha reprochado al candidato del PP el uso "espurio" que viene haciendo de esta cuestión con un fin "exclusivamente electoral". De este modo, el portavoz de IU ha lamentado que Beltrán Pérez se comporte como el "alumno aventajado" de su nuevo líder, Pablo Casado, sumándose así "la deriva ultraderehista y xenófoba por la que se encamina el Partido Popular en los últimos tiempos".

Al hilo de esto, Rojas ha subrayado que IU lleva años defendiendo diferentes medidas para luchar contra la exclusión, entre las que se encuentran el incremento de plazas de los albergues de Sevilla, la creación de nuevos dispositivos de este tipo en otros puntos de la capital o la ampliación de la plantilla de los servicios sociales del Ayuntamiento. "Pero la apuesta del gobierno local del PSOE por combatir la emergencia social y habitacional ha sido y es claramente insuficiente hasta la fecha", ha denunciado.

Finalmente, ha instado al alcalde a "no echar más balones fuera" y a tomarse en serio lo que está pasando en la Macarena. "A estas alturas de mandato, ya sabemos para qué sirven las comisiones de trabajo y los estudios que suele impulsar Espadas", ha advertido el portavoz de IU, quien considera que "no son tiempos de marear la perdiz", sino de tomar medidas concretas como, por ejemplo, "las que los propios trabajadores de los dispositivos de atención a personas sin hogar vienen demandando para mejorar la calidad de vida de toda la vecindad, la que tiene vivienda y la que no". Propuestas que van en la línea de reforzar los servicios sociales, aumentar las plazas de acogida en los centros municipales y apostar por una gestión pública de estos recursos.