IU denuncia un acto vandálico en el coche de una de sus empleadas municipales de Aznalcóllar

Después de que las dos concejales de la confluencia entre IU y la Unión de Izquierdas de Palomares del Río en el Ayuntamiento de dicha localidad aljarafeña, entre las que figura la exalcaldesa Juana Caballero, denunciasen que sus respectivos vehículos particulares habían sido objeto de actos vandálicos, al haber amanecido con sus lunas delanteras manchadas con "huevos estrellados" y harina, IU ha avisado de que una de sus trabajadoras del Grupo municipal de Aznalcóllar ha sufrido el pinchazo intencionado de los cuatro neumáticos de su coche particular.

El coordinador de IU en la provincia de Sevilla, Manuel Lay, ha mostrado su "apoyo" a las tres afectadas, criticando a "quienes utilizan el miedo y no el debate político, quienes se rebajan a intentar amedrentar" a los representantes públicos, toda vez que IU cogobierna en el Ayuntamiento de Palomares y gobierna directamente en Aznalcóllar.

"No van a conseguir nada, porque todos estamos junto a ellas y seguiremos defendiendo los intereses de la clase trabajadora y de la ciudadanía", ha aseverado.

"Ana, Mayte y Juana son trabajadoras por y para sus vecinos y vecinas, son personas que no buscan la notoriedad, sino la mejora de sus localidades y lo hacen con total convicción y esfuerzo. Quienes las atacan, nos tacan a todos y no sólo a IU, sino a la democracia en su conjunto. Desde IU no podemos más que agradecer su trabajo y demostrarles todo nuestro apoyo, asumiendo el mensaje de Marcelino Camacho de que 'ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar'", finalizaba Lay.

Desde el Grupo de IU en la Diputación provincial han lamentado también los acontecimientos, avisando de que no se trata de un hecho "aislado" y manifestando su rechazo a "los intolerantes que no aceptan la democracia y no tienen otra forma de defender sus ideas que atentando o intentando crear miedo".