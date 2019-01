IU insta a Espadas a "dejar de echar balones fuera" y tomar medidas para rehabilitar Alcosa

Publicado 24/01/2019 18:28:33 CET

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha instado al alcalde, Juan Espadas (PSOE), a "dejar de echar balones fuera" respecto a la rehabilitación de los edificios del barrio de Alcosa que presentan problemas de cimentación, lo que afecta a más del 90 por ciento de los inmuebles de la barriada y a unos 27.000 residentes "a los que Espadas da la espalda con su inacción".

Rojas ha hecho estas declaraciones tras realizar una visita en la que estuvo acompañado por el coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo; la concejala de IU en el Ayuntamiento, Eva Oliva, así como representantes de distintas plataformas vecinales de la barriada que les mostraron las patologías que presentan los edificios de Alcosa que fueron levantados sobre un suelo de arcillas expansivas en constante movimiento.

"Llevamos desde el inicio del mandato tanto en el Ayuntamiento, como en el Parlamento andaluz como en el Congreso de los Diputados, haciéndole seguimiento a los diferentes gobiernos sobre este tema y el resultado siempre es el mismo: echarse el balón de una administración a otra. Uno por otros la casa sin barrer y los vecinos de Alcosa esperando una solución desde 1995", ha apuntado Rojas.

En concreto, recuerda que el actual Gobierno local se comprometió a hacer un estudio de diagnóstico del estado de los cimientos en otoño de 2015 "y estamos en 2019 y no tenemos noticias de ese informe que ponen como paso inicial para pedir ayudas tanto para la Junta como al Estado", ha explicado el portavoz municipal de IU, quien tilda de "lamentable y preocupante" que Alcosa no haya podido acceder a los planes estatales y autonómicos de rehabilitación, "porque el Ayuntamiento no hace sus deberes".

"Está claro que no es una prioridad para Espadas, que solo viene por aquí a pedir los votos", ha insistido Rojas, quien ha señalado que esta falta de interés se pudo ver en el Plan Municipal de la Vivienda, donde "ha desestimado todas las propuestas de IU que planteaban un presupuesto y un proyecto para la rehabilitación de los barrios como Alcosa". "El gobierno de Espadas ha sido incapaz de sacar nada adelante. Otra prueba de ello son los 600.000 euros al año que se han quedado sin ejecutar".

Rojas se ha comprometido a hacer que Alcosa no caiga en el olvido. "Será una cuestión prioritaria de aquí a las elecciones. Lo hemos demostrado en la oposición y en el gobierno. Vamos a exigir a los diferentes gobiernos que aclaren de una vez sus compromisos. IU es una fuerza útil para las familias trabajadoras, haremos que los barrios hartos se sientan escuchados y cerca de Plaza Nueva", ha concluido.

Por su parte, el coordinador general de IU en Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento, Antonio Maíllo, ha señalado que a pesar de que debe haber un compromiso de las tres administraciones "no se toman las medidas necesarias". En este sentido, ha apuntado que la "prioridad" es la declaración de Área de Regeneración y Renovación Urbana. Una calificación que permita anclar una atención y compromiso presupuestario para algo que es "urgente: La cimentación de estos edificios que garantice seguridad, mejoren la habitabilidad y eviten el deterioro que se está produciendo".

Igualmente, ha afirmado que esta visita es "solo el primer paso" de una propuesta que debe traducirse en iniciativas parlamentarias. Además, "es un reto que tenemos para la ciudad de Sevilla y que debemos hacer extensible a muchas otras barriadas andaluzas". Esto es, "que la situación de la vivienda esté en el centro del debate. Un debate que el gobierno andaluz intenta tapar pues no hay Consejería de Vivienda.

Toda una declaración de intenciones", ha asegurado Maíllo, quien ha insistido en que desde IU y Adelante Andalucía "vamos a llevar a debate la situación de la vivienda. Debe ser una de las prioridades para que cada grupo se retrate sobre las medidas y compromisos que van a adoptar en los ayuntamientos para remozar estos edificios con problemas de cimentación".