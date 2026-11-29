Colas para votar durante las elecciones generales del 29N en un colegio electoral de Sevilla. - IU SEVILLA

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha criticado la "deficiente planificación y distribución de las mesas electorales" en distintos centros de votación de la capital hispalense, que "está provocando importantes aglomeraciones y dificultades para ejercer el derecho al voto durante la jornada electoral".

Según ha detallado Frente Amplio Andaluz en una nota de prensa, el concejal, que ha señalado esta situación a través de su perfil en la red social X, donde ha alertado de que "las largas colas y los excesivos tiempos de espera están provocando que algunas personas desistan y abandonen los colegios electorales sin votar".

En este sentido, Sánchez ha considerado "especialmente grave" que una cuestión de carácter organizativo y "perfectamente previsible" termine convirtiéndose en "un obstáculo para el ejercicio de un derecho democrático fundamental, especialmente para las personas mayores, aquellas con problemas de movilidad o quienes tienen dificultades para conciliar sus obligaciones laborales y familiares".

Por ello, Izquierda Unida ha exigido al Gobierno municipal y a las autoridades competentes que adopten medidas urgentes para mejorar la organización de los centros de votación, agilizar el acceso a las mesas electorales y garantizar que ninguna persona se quede sin votar como consecuencia de las deficiencias organizativas.