IU señala el "desmantelamiento silenciosos" del Servicio municipal de Promoción de la Salud en Sevilla

El portavoz de IU en Sevilla, Ismael Sánchez, en una reunión con el Servicio municipal de Promoción de la Salud. - IU SEVILLA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha señalado el "desmantelamiento silencioso" que está sufriendo el Servicio municipal de Promoción de la Salud bajo el Gobierno de José Luis Sanz.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, tras una reunión con la sección sindical de UGT en el Consistorio, Sánchez ha alertado de una situación marcada por la pérdida de personal, la falta de planificación, la externalización de actividades y la creciente imposición de criterios ideológicos en los programas educativos.

En este sentido, han comprobado que entre febrero de 2025 y septiembre de 2026 se han amortizado diez plazas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), mientras que el 36 por ciento de los puestos de las Unidades de Promoción de la Salud permanecen sin cubrir.

Al hilo, Sánchez ha indicado que "estamos asistiendo a un desmantelamiento que no se anuncia, pero que se ejecuta poco a poco". "Se eliminan plazas, no se cubren vacantes, se externalizan talleres y se sobrecarga a la plantilla. Si el servicio sigue funcionando es gracias al compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo extraordinario de sus trabajadores y trabajadoras, no a la gestión del gobierno municipal", ha añadido.

En esta línea, ha criticado que a esta situación se suma "la tardía planificación de los talleres que se ofrecen a colegios e institutos", de manera que la programación llega "cuando los centros educativos ya han organizado el curso, dificultando que puedan incorporar estas actividades a sus proyectos educativos". "La falta de planificación termina perjudicando al alumnado y reduciendo el alcance de unos programas preventivos que deberían ser prioritarios", ha advertido.

Igualmente, han considerado "preocupante" la "deriva ideológica que está afectando a la educación afectivo-sexual", sobre la que el portavoz ha afirmado que "figuran la retirada del reparto de preservativos en Bachillerato, la eliminación del manual de educación afectivo-sexual en primaria y la censura a una compañía teatral que representaba obras sobre sexualidad, diversidad sexual y afectiva en los centros educativos".

"Parece que estamos regresando a tiempos que creíamos superados, cuando la sexualidad se abordaba desde el silencio, la culpa y los prejuicios. Retirar preservativos no evita las relaciones sexuales, pero sí dificulta la prevención. La salud pública debe basarse en criterios científicos, no en los prejuicios ideológicos de la derecha y la extrema derecha", ha expuesto.

De igual manera, ha cuestionado que se esté utilizando a profesionales de este servicio, "ya debilitado por la falta de plantilla", para desarrollar funciones vinculadas a la denominada oficina antiaborto. "Mientras faltan profesionales para atender programas de prevención y promoción de la salud, el gobierno destina recursos públicos a iniciativas ideológicas impulsadas por Vox. Es una cuestión de prioridades políticas", ha criticado.

Desde IU han abundado que el deterioro del servicio tiene consecuencias "especialmente graves" para los barrios y las familias con menos recursos, que dependen en mayor medida de los programas públicos de prevención, educación sanitaria y promoción de hábitos saludables.

Por ello, IU ha exigido al alcalde un plan "urgente" de recuperación de la plantilla, la cobertura de las vacantes, el freno a las externalizaciones, una planificación adecuada de los talleres y la restitución de los contenidos de educación afectivo-sexual eliminados por motivos ideológicos.