IU de Sevilla critica la "falta de avances" en Su Eminencia y critica la "nula" voluntad del PSOE

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado este jueves el "abandono generalizado" que sufren los vecinos de la barriada Su Eminencia y su entorno, a la par que ha reclamado al alcalde, el socialista Juan Espadas, que actúe para "empezar a solucionar los graves problemas de seguridad, mantenimiento, limpieza, o accesibilidad que existen en esa zona de la ciudad".

Asimismo, González Rojas ha hecho estas declaraciones después de realizar una visita a esta parte del Distrito Cerro-Amate, junto a representantes de la plataforma vecinal Entre Lindes, quienes le han trasladado "su malestar por la falta de respuestas" del gobierno local del PSOE a sus demandas "más básicas".

En un comunicado, IU ha indicado que en este encuentro el portavoz de la formación de izquierdas ha constatado la "ausencia de avances" en estas barriadas, "cuyo deterioro social y urbano crece cada día más".

En este sentido, Rojas ha criticado que, en los casi tres años que el PSOE lleva gobernando en Sevilla, "no se ha hecho nada por desbloquear la lamentable situación de Huerta del Canario, cuyos vecinos continúan pendientes de un proceso de expropiación de sus casas que nunca termina de llegar" y, mientras tanto, "las familias afectadas ni pueden hacer obras, ni saben si tendrán que dejar sus viviendas algún día".

Además, desde IU han recordado que en lo que va de mandato, el gobierno de Espadas "no ha abordado el ensanchamiento de la calle Pruna para permitir la entrada a los autobuses, ni ha movido un dedo por reurbanizar la calle Carmen Vendrell, que sigue sin aceras y plagada de baches y boquetes, o por habilitar en esta vía una salida digna a la SE-30, algo que daría mucha vida y descongestionaría de tráfico la zona de los Prunos y La Plata".

Igualmente, IU ha resaltado que "los vecinos también llevan años reclamando, sin suerte alguna, la mejora de los accesos al colegio público de Infantil y Primaria 'Valeriano Bécquer', dada su cercanía a la SE-30 y el mal estado en que se encuentra el camino para llegar a este centro, que colinda con un solar abandonado y varias caballerizas".

EL MERCADILLO DE INGENIERO DE LA CIERVA

En su visita a Su Eminencia, González Rojas ha podido comprobar también "los problemas de suciedad y accesibilidad" que está ocasionando el "mercadillo ambulante de la avenida Ingeniero de la Cierva", por lo que ha exigido al gobierno de Espadas "que no mire más a otro lado" y afronte "la regularización de esta actividad en otro lugar más adecuado".

Asimismo, Rojas ha criticado la "vergonzosa situación" del parque de la Música, donde "la desidia y la dejación de funciones municipal claman al cielo". "No se entiende por qué no se dota a este espacio, que tantos millones supuso a las arcas públicas, de contenido concreto para que los vecinos puedan hacerlo suyo, ni se garantiza su mantenimiento", ha lamentado, al tiempo que ha apuntado que, actualmente, "no hay vigilancia ni iluminación y el mal estado del mobiliario resulta alarmante".

El portavoz de IU ha reconocido que "muchos de estos problemas, que los vecinos están hartos de plantear en la Junta Municipal del Distrito, no son responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento, dependiendo muchos de ellos de la administración autonómica" aunque, según ha señalado, "resulta indignante la inacción y la falta de voluntad del gobierno de Espadas, que en este mandato no ha hecho nada por coordinarse con la Junta de Andalucía y, mucho menos, por reclamarle soluciones a los déficits y carencias de estos barrios".

"A todo esto, que se aprecia a simple vista dando un paseo por Su Eminencia y su entorno, hay que sumar los dramas sociales que existen en estas barriadas y a los que resulta imposible dar una respuesta digna desde el Ayuntamiento con la actual falta de medios y de personal que arrastran los servicios sociales", ha aseverado González Rojas.

En este sentido, el portavoz de IU ha tildado de "ridícula" la partida de 29.000 euros que el gobierno local del PSOE destina en su presupuesto al Plan Integral de Su Eminencia. "Esta cantidad nos parece un insulto y una tomadura de pelo a los vecinos de esta zona desfavorecida de la ciudad, que tiene el dudoso honor de figurar en la lista de los doce barrios más pobres de España", ha enfatizado González Rojas.

"Ese es el verdadero compromiso de Espadas por atajar las desigualdades en Sevilla", ha criticado el portavoz de IU, quien ha lamentado el "rechazo del gobierno del PSOE a las enmiendas de su formación política que iban dirigidas a incrementar considerablemente los fondos de los planes integrales en zonas con necesidades de transformación social" y ha concluido que "luego dice el alcalde que sus presupuestos son sociales y de izquierdas".