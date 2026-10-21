IU Sevilla exige un plan urgente contra la desigualdad: "No podemos presumir de los barrios más pobres de España"

Archivo - El portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU, Ismael Sánchez en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha anunciado que preguntará al alcalde, José Luis Sanz, por las medidas que piensa adoptar su Gobierno para combatir la desigualdad social y territorial que sigue situando a varios barrios sevillanos entre los más pobres de España.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la iniciativa ha sido motivada tras conocerse nuevos datos sobre la distribución de la renta que vuelven a colocar a Torreblanca entre los barrios con menores ingresos del país y que han evidenciado las enormes diferencias económicas existentes entre distintas zonas de Sevilla.

En este sentido, Sánchez ha sostenido que "no podemos seguir presumiendo de récords turísticos, grandes eventos y crecimiento económico mientras miles de familias sevillanas tienen dificultades para llegar a final de mes". "Una ciudad no puede considerarse próspera cuando una parte de sus vecinos y vecinas vive condenada a la pobreza", ha añadido.

Asimismo, el concejal de IU ha advertido de que esta situación responde a una "desigualdad estructural" que se ha cronificado en barrios como Torreblanca, Polígono Sur, Los Pajaritos o Amate, donde las dificultades económicas se han suman a problemas relacionados con el empleo, la vivienda, los servicios públicos y la falta de inversiones suficientes.

"Sevilla lleva demasiado tiempo funcionando a dos velocidades. Hay una ciudad que se promociona internacionalmente, que atrae inversiones y que celebra grandes acontecimientos, y otra que sigue esperando oportunidades, equipamientos dignos y respuestas de su Ayuntamiento. Ambas son Sevilla, pero no reciben la misma atención", ha criticado.

Además, ha indicado que el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida está agravando esta brecha, afectando especialmente a las familias trabajadoras, la juventud y las personas con menores ingresos.

Para Izquierda Unida, combatir esta situación exige "abandonar las actuaciones aisladas y poner en marcha una estrategia municipal integral que priorice los barrios más desfavorecidos, refuerce los servicios sociales, impulse la rehabilitación urbana, garantice el acceso a una vivienda asequible y favorezca la creación de empleo de calidad".

"La desigualdad no se combate con campañas publicitarias ni con visitas institucionales a los barrios. Se combate con presupuestos, inversiones sostenidas y políticas públicas que pongan a las personas por delante de los intereses especulativos", ha afirmado el portavoz.

Al hilo, Sánchez ha reclamado al alcalde que concrete qué actuaciones tiene previstas, cuánto dinero destinará a ellas y en qué plazos se ejecutarán, para que la reducción de las desigualdades pueda evaluarse y no quede reducida a una declaración de intenciones.

"El verdadero éxito de Sevilla no debería medirse por cuántos turistas llegan, cuántos hoteles abren o cuántos grandes eventos se celebran. Debería medirse por cuántas familias salen de la pobreza, cuántos jóvenes pueden emanciparse y cuántos barrios recuperan las oportunidades que durante décadas se les han negado", ha abundado.

Finalmente, el portavoz ha requerido un "cambio de prioridades" en la acción del Gobierno municipal. "Sevilla no necesita más propaganda sobre lo bien que le va a la ciudad. No aceptamos que el código postal determine las oportunidades de vida de las personas", ha concluido Ismael Sánchez.