IU Sevilla señala que el CEIP Giménez Fernández del Polígono Sur "se cae a pedazos" y exige a Sanz un muro perimetral

El portavoz de IU Sevilla, Ismael Sánchez, junto a la comunidad educativa del CEIP Giménez Fernández del Polígono Sur. - IU SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha señalado la "situación absolutamente intolerable de abandono institucional" que sufre el CEIP Manuel Giménez Fernández, situado en el Polígono Sur, y ha exigido al Gobierno municipal de José Luis Sanz una intervención "urgente" que tenga como primera prioridad la construcción de un muro perimetral que garantice la seguridad del alumnado, del profesorado y de las instalaciones educativas.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Sánchez ha realizado una visita al colegio acompañado por la coordinadora de IU Sevilla, Neiva Copado; el representante de la formación en la Junta Municipal del Distrito Sur, Nacho Martín; y la miembro del Consejo Escolar del centro Ester Cortés, en la que junto a la dirección del colegio, han podido comprobar directamente el "lamentable estado de unas instalaciones que acumulan importantes deficiencias sin que las administraciones competentes ofrezcan soluciones a la altura de las necesidades de la comunidad educativa".

En este sentido, ha afirmado que lo que han visto "no es propio de un colegio público del siglo XXI". "Hemos encontrado humedades, filtraciones, cuartos de baño con tuberías oxidadas, mobiliario antiguo con elementos cortantes y patios sin una fuente de agua donde los niños puedan beber", ha añadido.

"Pero, sobre todo, hemos comprobado que este colegio necesita urgentemente un muro que proteja sus instalaciones de los actos vandálicos que sufre de manera recurrente. No estamos hablando de lujos ni de mejoras extraordinarias. Estamos hablando de seguridad, de salubridad y de dignidad", ha criticado Sánchez.

De esta manera, la principal reivindicación trasladada por la dirección del centro es la construcción de un cerramiento perimetral "sólido, seguro y adecuado", que permita proteger las instalaciones frente a los accesos no autorizados y los "reiterados episodios de vandalismo".

Al hilo, el portavoz ha apuntado que un colegio "tiene que ser un espacio seguro". "No podemos permitir que un centro educativo tenga que convivir permanentemente con el miedo a que sus instalaciones sean vandalizadas. Cada desperfecto supone recursos que se pierden, espacios que dejan de utilizarse y oportunidades educativas que se arrebatan a los niños y niñas del barrio", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que el Ayuntamiento anunciara en febrero de 2026 una inversión superior a 300.000 euros para renovar el cerramiento del CEIP Paz y Amistad, también en el Polígono Sur, argumentando precisamente la necesidad de garantizar la seguridad de su comunidad educativa.

"Si el Ayuntamiento reconoce que un muro perimetral es una necesidad primordial para proteger otro colegio del mismo barrio, ¿qué explicación tiene que el Giménez Fernández siga esperando? La seguridad de los escolares no puede depender del colegio al que acudan", ha aseverado, a la vez que ha exigido "el mismo compromiso y la misma diligencia".

OBRAS DE CLIMATIZACIÓN QUE TERMINAN PROVOCANDO FILTRACIONES

Otro de los aspectos que más indignación ha provocado en la delegación de IU ha sido el resultado de las actuaciones realizadas para mejorar las condiciones de climatización del edificio, en el marco de la adaptación a la legislación andaluza y que han alegado, han dejado deficiencias que "provocan filtraciones de agua en las aulas, agravando los problemas de humedad y deterioro de las instalaciones".

Ante ello, han reclamado que la Consejería de Educación revise las obras ejecutadas, depure las responsabilidades que correspondan y garantice su correcta reparación, en línea con la idea de que "la climatización de los centros no puede quedarse en una fotografía institucional ni en una nota de prensa anunciando inversiones. Tiene que traducirse en aulas donde se pueda enseñar y aprender en condiciones dignas".

A esta situación se ha sumado la inexistencia de una fuente de agua potable en el patio, una carencia especialmente grave en una ciudad como Sevilla, donde las temperaturas superan los 30 grados durante buena parte del año y alcanzan o rebasan los 40 grados en los episodios de calor extremo.