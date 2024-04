Javier Fernández asegura que Emasesa y Aljarafesa están "condenadas a fusionarse": "Se impondrá el sentido común"

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado este lunes que las empresas del agua Emasesa y Aljarafesa están "condenadas a unirse". "Los tiempos no son los que a mí me gustaría, pero estamos en la línea de que podemos crear una empresa pública urbana, con ambas fusionadas".

Así lo ha expresado en una entrevista en el programa La Ventana de la Cadena SER Andalucía, en la que el mandatario provincial ha señalado que el objetivo es crear una empresa "potente en materia más urbana, más metropolitana, y otra, donde tenemos más precaución y, sobre todo, más prisas en cuanto a definir el futuro, que estaría relacionada con todo el agua rural".

En este sentido, el presidente de la Diputación se ha referido a la posibilidad de unir los servicios que presta actualmente el Consorcio del Huesna, el Plan Écija y el Consorcio Sierra Sur. "En eso estamos muy avanzados, porque políticamente ahí lo tenemos claro y, posiblemente, ése sea el primer gran paso: ir a una empresa pública más rural que nos permita desde la Diputación hacer un poco el papel de mediación y control".

"Nos posibilitaría ser dinamizadores de esa empresa pública. El futuro deparará, pero sigo pensando que sería muy bueno para Sevilla, desde el control público y desde la solidaridad, tener una única gran empresa pública en el futuro", ha destacado Fernández.

Asimismo, el presidente del organismo provincial ha calificado de "conservadora" la actitud del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, al respecto. "Los seis pantanos que abastecen a Aljarafesa son los mismos que abastecen a Emasesa; por lo tanto, los problemas de una empresa son los mismos que en la otra. Pero no me corre tanta prisa puesto que son empresas muy solventes, si bien no tiene sentido duplicar".

"El alcalde sabe de mi propuesta, se la he planteado en varias ocasiones y a fecha de hoy no tenemos ninguna respuesta. Creo que, al final, el sentido común, más pronto que tarde, terminará imponiéndose", ha añadido Fernández.

'ALIVIO' PARA LOS EMBALSES

La Semana Santa de Sevilla se ha saldado, en opinión del presidente de la Diputación, con "cierto sabor agridulce" con el tema de las cofradías, en cuanto a la presencia de la lluvia en casi todas las jornadas. "La economía siempre se resiente un poco cuando hay una semana de estas características, pero el balance tiene que ser altísimamente positivo porque los embalses están por encima del 62%, con lo que volvemos a la normalidad: es una magnífica noticia".

"Se había hecho un buen trabajo previo también. Hay que reconocer al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, que se había preparado todo para las restricciones, incluso coger agua del río. Las lluvias han sido un auténtico alivio". An así, "hay que lanzar un mensaje de calma también, no nos vayamos a volver locos tampoco porque el periodo de aguas termina ahora y esperemos que estas lluvias nos permitan afrontar los próximos años con esa tranquilidad para el consumo humano y también para el tema de la agricultura", ha subrayado.