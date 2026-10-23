José Martín "Sabas" ayuda a encontrar una versión más elevada en la quinta charla motivacional de Alcalá (Sevilla)

La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez con Juan José Martín 'Sabas'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo 'Conversaciones de Vida' de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) sigue con testimonios y experiencias que invitan a todos los asistentes a reflexionar y a seguir creciendo tras la participación este jueves de Juan José Martín "Sabas", que ofreció la quinta charla motivacional en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra bajo el título 'Cómo alcanzar una versión más elevada de ti mismo'.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, Juan José Martín "Sabas", seguidor de la filosofía de Mario Alonso Puig, doctor y reconocido experto en coaching motivacional y liderazgo humano que participó en la primera edición de este ciclo,*ha profundizado en los temas de desarrollo personal y espiritualidad desde 2017 a través del Centro de Estudios de Ciencias Universales de Barcelona actualmente con sede en Málaga (CECU).

En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, acompañada de miembros del Equipo de Gobierno ha asistido al evento y ha resaltado que "Sabas nos ha hablado de cómo alcanzar una versión más elevada de nosotros mismos, recordándonos que todas las personas tenemos la capacidad de transformarnos, aprender y seguir evolucionando", al mismo tiempo que ha agradecido al conferenciante la experiencia "tan valiosa que ha compartido con todos".

En este contexto, el programa contará en total con siete conversaciones sobre educación, familia, emociones, relaciones y bienestar, que han reunido en Alcalá también a otros expertos motivacionales.

Las próximas citas serán con Isabel Rojas Estapé el día 29 de octubre y Rosa Rodríguez del Tronco el día 5 de noviembre, con las entradas disponibles en la web municipal.