A juicio en Sevilla por golpear y amenazar a su pareja embarazada con descuartizarla y enterrarla

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla juzga este miércoles a un hombre que llegó a amenazar a su pareja con descuartizarla y, en otra ocasión, con enterrarla mientras la golpeaba con una pala cuando estaba embarazada de ocho meses. Por estos hechos, la Fiscalía le imputa 13 delitos de malos tratos, vejaciones, coacciones, amenazas, detención ilegal y lesiones y le pide casi 17 años de prisión con la suma de todos.

Según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, la pareja mantuvo durante tres años una relación que comenzó en agosto de 2013, de la que nació un hijo en junio de 2016, una unión que "no fue pacífica" y que desembocó en repetidos conflictos.

De hecho, el fiscal asegura que durante este tiempo el acusado le infirió a la pareja malos tratos psicológicos con continuas amenazas, insultos y vejaciones en privado y en presencia de amigos, así como continuas agresiones consistentes en puñetazos, patadas, empujones y bofetadas.

Como episodio destaca el ocurrido en diciembre de 2014, estando ella embarazada de tres meses, cuando al regresar a casa discutieron llegando este hombre a "cogerla por los pelos arrastrándola hasta el salón", donde, tras sentarla en el sofá, empezó a golpearla. Tras ello, ella consiguió zafarse, coger un cuchillo de la cocina y salir huyendo.

No obstante, la alcanzó por la calle, le puso el cuchillo en la cintura para obligarla a volver a casa y colocándoselo en el cuello la amenazó diciéndole: "No te mato y te descuartizo porque me va a costar mucho trabajo y seguro que me pillan".

El fiscal relata en su escrito otra serie de lesiones en distintos días como bofetadas y puñetazos y precisa que en la Semana Santa de 2015, tras mancharse los zapatos de barro porque había llovido éste se enfadó, cogió una pala y, con la intención de atemorizarla cuando ya estaba de ocho meses de gestación, le dijo: "Con esa pala es con la que te voy a enterrar detrás de mi casa".

Además, el fiscal subraya que cuando comenzó la convivencia las agresiones fueron continuas y la mujer intentó disimularlas y ocultarlas, llegándola a obligar a ducharse con agua fría. De igual modo, controlaba sus relaciones sociales revisándole el teléfono móvil para evitar que tuviera contacto con terceras personas consiguiendo incluso quitarle la batería y el cargador para impedir que hablara con sus familiares o se relacionara con otros chicos.

También le controlaba su dinero, su forma de vestir y le llegó a encerrar en su casa ausentándose con las llaves para impedir que ella saliera al exterior.

LA ENCERRÓ EN LA VIVIENDA

En concreto, el fiscal ha subrayado que, tras un par de meses de convivencia, el acusado "se ausentó del domicilio llevándose todas las llaves con ánimo de privar a la mujer de su libertad contra su voluntad", momento en el que su madre, al personarse en la vivienda, tuvo que pedirle las llaves al propietario para que le abriera.

Tras estos hechos en febrero de 2017 un juzgado acordó la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 300 metros de la que había sido su pareja, no obstante, este hombre con pleno conocimiento de la vigencia de esta orden le envió mensajes de voz amenazantes e insultantes recogidos en el escrito.