La Junta pide disculpas por el error de adjudicación de plazas en la UPO y garantiza "soluciones individualizadas"

Archivo - Alumnas de la Pablo de Olavide en uno de los pasillos del campus. - UPO - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha lamentado este viernes el fallo técnico en en la última adjudicación de plazas en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla a través del Distrito Único Andaluz que ha provocado la adjudicación de más plazas de las autorizadas en el grado en Análisis Económico y en el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UPO, en concreto de 41 plazas. Actualmente, son 20 los alumnos a los que se les están buscando "soluciones individualizadas".

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Paradela ha pedido "disculpas por la situación" y se ha mostrado "convencido" de que "encontraremos soluciones para todos, asignándoles otros grados que habían solicitado o reubicándolos en plazas equivalentes". "Está habiendo un contacto diario con cada uno de esos 20 alumnos y hay muchos casos resueltos. Confío en que encontraremos solución para todos", se ha comprometido.

El fallo en el proceso de adjudicación --del 20 al 25 de septiembre-- ha conllevado que algunos estudiantes fuesen erróneamente admitidos. No obstante, a los estudiantes se les ofrecerá desde el DUA acceso a los grados que cuentan con plazas libres en las universidades públicas que conforman el Distrito Único Andaluz, lo que implica que tal vez podrán acceder a estos grados, pero en otros campus, según han concretado fuentes de la UPO a Europa Press.

Al detalle, cada titulación tiene establecido previamente un número máximo de plazas, si bien, a consecuencia de esta incidencia, se superó ese límite. Por tanto, ha sido necesario dejar sin efecto algunas de las admisiones realizadas. La UPO ha querido aclarar que a pesar "de la gravedad de los hechos y del perjuicio que supone para el estudiantado afectado", la Universidad "no puede decidir por sí sola aumentar el número de plazas de estas titulaciones, ya que legalmente está condicionada por la oferta oficial aprobada anualmente por su Consejo de Gobierno".