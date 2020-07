Junta traslada que "no paran de salir cuerpos" de Pico Reja (Sevilla) y niega peaje a Vox y PSOE la acusa de inacción

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha esgrimido este miércoles el trabajo de la Junta de Andalucía en la fosa Pico Reja en el cementario de Sevilla para negar renuencia en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. "Vaya a comprobar esos peajes con Vox a la Fosa de Pico Reja", ha sostenido Del Pozo, quien ha proseguido afirmando que "no paran de salir cuerpos de la fosa".

"No le voy a decir el número para que no se caiga de espaldas", ha proseguido explicando Del Pozo, quien ha reivindicado una actuación para "sacar los cuerpos para que se puedan enterrar con dignidad", ha afirmado la consejera de Cultura.

"Ése el peaje de Vox", ha apostillado durante su comparecencia en comisión parlamentaria, donde ha respondido a una pregunta del PSOE sobre la normativa para regular los símbolos y actos contrarios a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

La consejera de Cultura ha asegurado que "mañana la firmo" en referencia a una orden de desarrollo de la Ley tras argumentar que "le faltaba el informe del letrado", después de que el parlamentario socialista Javier Fernández haya recriminado a la consejera el retraso en el desarrollo de la Ley de Memoria.

"Han pasado más de un año de sus palabras de que iban a ser ágiles", al tiempo que ha recordado que "el borrador de la orden no ha llegado al Consejo de Gobierno de la Junta hasta el 26 de junio", reproche al que Fernández ha sumado que el texto "no está en consulta pública, no hay voluntad, y no por esa hipoteca con Vox, sino por la celeridad que este decreto necesita".

"Saca pecho de lo que no ha hecho", ha sostenido el diputado del PSOE, quien ha atribuido a la consejera de Cultura que "no ha impulsado la acción en la recuperación de la Memoria" tras advertir de que "no solo es exhumación, es más allá".

Fernández ha apuntado que "su obligación la marca la Ley" y ha dado cuenta de que "el Comisionado que ha nombrado se levanta antes de que termine la reunión del Consejo de Memoria", en referencia a Francisco Javier Arroyo Navarro, nombrado Comisionado para la Concordia el 17 de abril.

El diputado del PSOE ha sostenido "la falta de compromiso" de la consejera de Cultura, "no con la ley, con las víctimas, con la justicia y la reparación" y le ha reprochado que el 14 de junio, declarado por la Ley de Memoria, Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura, "no pusiera ni un mísero tuit".

Del Pozo ha defendido con un "por supuesto" separar la Memoria Histórica de "la política partidista", así como ha reclamado al parlamentario del PSOE "que no me acuse de inacción".

"62 CUERPOS EXHUMADOS DESDE QUE ESTOY"

La consejera de Cultura ha reivindicado, frente a los 20 cuerpos exhumados en 2018, que "hasta hoy se han exhumado 62 cuerpos desde que estoy y sin contar Pico Reja".

Del Pozo, que ha descrito como "atascadísimo" el convenio para la exhumación de la fosa de Pico Reja, ha apelado a la paralización administrativa ocasionada por la pandemia del coronavirus para explicar los atrasos que se hayan sufrido.

"En cuántos meses me he retrasado, en tres, cómo se atreve, qué desahogo", ha censurado la consejera de Cultura al diputado del PSOE, para lamentar que se le ponga "a los pies de los caballos porque tarde tres meses más". "Pico Reja es un ejemplo y no tengo problemas con Vox ni con nadie", ha apostillado la consejera de Cultura.