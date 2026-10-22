Labores de conservación en la Puerta de San Miguel de la Catedral de Sevilla

Labores de mantenimiento y conservación en la Puerta de San Miguel - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de Sevilla ha iniciado los trabajos de conservación preventiva de la Puerta de San Miguel, que da a la Avenida de la Constitución y es paso obligado de las hermandades en la Semana Santa, dentro del programa anual de mantenimiento del patrimonio catedralicio de 2026.

La actuación comprende la limpieza de la portada y la revisión de su estado de conservación para detectar posibles alteraciones y atender las necesidades de mantenimiento, tal como explican desde el Cabildo catedralicio.

También conocida como Puerta del Nacimiento, es una de las portadas más antiguas del templo gótico. Su tímpano está presidido por el relieve del Nacimiento de Cristo, realizado en terracota por Lorenzo Mercadante de Bretaña hacia 1464.

Los trabajos dan continuidad a las actuaciones ya concluidas en la Puerta de la Asunción.

En estos trabajos viene colaborando el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE); en ellos aporta asistencia y supervisión técnica que garantizan la calidad de los mismos.

Desde que fueron restauradas las portadas, el Cabildo ha mantenido un plan de mantenimiento que permite a los restauradores revisar anualmente su estado y hacer pequeños trabajos de conservación o reparación, "de modo que se evite el desarrollo de patologías, acudiendo a su corrección antes de que adquieran mayores dimensiones".