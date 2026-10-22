Un libro recoge la tradición aceitunera y el papel de las mujeres de los almacenes de Alcalá (Sevilla)

El delegado con la autora. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido la presentación del segundo volumen de la colección 'Historias Contadas' titulado 'Al hilo de los recuerdos', con el testimonio de Amalia Borrero Gallardo e ilustrado por Francisco Martín Barea, que ha recogido la tradición aceitunera del municipio y el papel de las mujeres que trabajaban en sus almacenes.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la autora ha realizado un recorrido por sus vivencias y la incorporación al mundo laboral desde muy joven, trabajando en los almacenes de aceituna, donde tantas mujeres alcalareñas encontraron su medio de vida. Un relato lleno de memoria, experiencias y reconocimiento al papel de varias generaciones de mujeres en la historia de nuestra ciudad.

En este sentido, el delegado municipal de Cultura, Patrimonio Histórico y Museo, Christopher Rivas, ha explicado durante la presentación que el libro "pone en valor una de las grandes señas de identidad de Alcalá, y un oficio del que vivieron muchas familias alcalareñas, porque conocer nuestro pasado es también mantener viva nuestra memoria".

Asimimso, ha destacado que Alcalá "siempre ha presumido, con razón, de ser la ciudad del pan. Pero este libro nos recuerda que también fuimos la ciudad de la aceituna". "Durante décadas, de nuestros almacenes salieron bocoyes rumbo a Estados Unidos, y miles de familias vivieron de ese trabajo", ha añadido.

"Detrás de cada bocoy había manos de mujer: madres, hijas, hermanas y tías, como Ana, como Carmen, como Águila. Mujeres que trabajaban a destajo, con frío y con lluvia, y que casi nunca aparecieron en los libros de historia", ha sostenido el delegado.

Por otro lado, ha manifestado que "con esta colección queremos seguir preservando nuestras tradiciones y oficios, esas historias que dan forma a la memoria y al carácter de Alcalá", a la vez que ha agradecido a Amalia Borrero su "gran sensibilidad y rigor" a la hora de acercar a la historia humana y cotidiana de "un oficio tan arraigado en nuestra identidad como era la vida en de las mujeres en los almacenes de aceitunas".

Igualmente, se ha dirigido a a Manuel Fernández Gamero, por su presentación y por animar a tantas personas mayores a escribir su vida. A Francisco López Pérez, por el prólogo; a Francisco Martín Barea, por unos dibujos que "se pueden casi tocar"; y a Juan Diego Bazán, A Hugo y a Santi, por poner música a la historia de su madre.

Finalmente, el delegado ha felicitado a Paco Mantecón, director del Museo y a todo el equipo del mismo el "cuidado" esta colección "con tanto cariño".