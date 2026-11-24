Archivo - Imagen de recurso de un donante de sangre en Andalucía - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla ha apelado este martes, 24 de noviembre, a la donación de sangre de todos los grupos, especialmente de los grupos 0- y A-, cuyas reservas se encuentran más bajas.

Según ha detallado el citado centro en un comunicado, sus equipos móviles se desplazarán, como es habitual cada semana, por diversos puntos de la provincia y de la capital.

Así, este martes se podrá acudir a donar sangre en Arahal, en la casa hermandad de Jesús Nazareno, de 9,30 a 13,30 horas y de 17 a 21 horas; en Écija, en el centro de salud Virgen del Valle y en el CEIP Blas Infante, de 17,30 a 21,00 horas; y en Alcalá, en el CEIP Pedro Gutiérrez, de 16,30 a 20,30 horas.

El miércoles se habilitarán de nuevo puntos en Arahal y en Écija, pero esta vez solo en horario de tarde en el primero de los municipios; en la capital, en la asociación vecinal El Triángulo de la barriada de San José Obrero, de 17,30 a 21,00 horas.

Para el jueves, está previsto que los equipos se desplacen a Arahal y Écija, con el mismo horario que en la anterior jornada; a Tocina, a las dependencias de la Hermandad del Gran Poder, de 17 a 21 horas: y a El Viso del Alcor, en concreto al Centro de Empresas, también en horario vespertino, mientras que el viernes irán a Arahal, El Viso del Alcor, Guillena --centro cívico La Estación, de 17 a 21 horas-- y a la iglesia adventista Séptimo Día, en Sevilla, ubicada en la calle Raso y en horario de tarde.

Además, el Centro de Transfusión cuenta con puntos fijos para donar sangre y tejidos en la avenida Manuel Siurot, de lunes a viernes, de 8 a 21 horas, y los sábados de 8 a 14 horas; y en el Hospital Virgen Macarena, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. El aparcamiento es gratuito en ambos puntos.