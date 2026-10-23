La Macarena y la Esperanza de Triana presentan su iniciativa solidaria con los barrios de Sevilla del 20 de noviembre

El alcalde, José Luis Sanz, junto a los hermanos mayores de La Macarena y la Esperanza de Triana.- AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de la Macarena y la Hermandad de la Esperanza de Triana han presentado este viernes, en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, 'Repartiendo Esperanza', una iniciativa conjunta que reunirá a destacados artistas en una jornada de música en directo y solidaridad el próximo 20 de noviembre en el Parque Magallanes para recaudar fondos para Polígono Norte y Polígono Sur.

Según han detallado ambas hermandades en una nota de prensa conjunta, el espectáculo tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, de 16,00 a 00,00 horas, en el Parque Fernando Magallanes, situado en el Camino de los Descubrimientos. La cita ha surgido de la unión de ambas corporaciones con el propósito de sumar esfuerzos y canalizar la participación ciudadana hacia una causa solidaria.

En este contexto, durante el acto se ha llevado a cabo el descubrimiento del cartel anunciador de la iniciativa, protagonizado por una pintura del artista José Tomás Pérez Indiano, cuya obra pone imagen a esta propuesta solidaria impulsada por ambas corporaciones.

El cartel reúne a Así canta Jerez en Navidad, Javi Moya, Al son de las Niñas, Rafael Ruiz 'El Bomba', Macarena de la Torre, Calle Pureza, Una y nos vamos y Los Alpresa, en una propuesta musical que combinará las raíces andaluzas, los sonidos populares y el ambiente de la Navidad en una jornada abierta al encuentro y la convivencia, donde además habrá varios ambigús con precios populares.

La recaudación del espectáculo se destinará a las obras asistenciales de la Hermandad de la Macarena, en el Polígono Norte, y de la Hermandad de la Esperanza de Triana, en el Polígono Sur, contribuyendo a respaldar la labor que ambas corporaciones desarrollan en sus respectivos entornos.

DOS HERMANDADES UNIDAS POR LA ESPERANZA

En este sentido, el hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo, ha destacado la colaboración entre ambas corporaciones, la cual supone "una satisfacción formar parte de una iniciativa que nos permite unir voluntades y transformar la solidaridad de los sevillanos en ayuda para quienes más lo necesitan". "Compartir este proyecto con la Hermandad de la Esperanza de Triana es una oportunidad para seguir repartiendo esperanza", ha añadido.

En la misma línea, el hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza de Triana, Feliciano Fernández, ha señalado que "la esperanza cobra todo su sentido cuando se convierte en compromiso con los demás". "Este encuentro nos permite trabajar juntos y sumar a artistas y ciudadanos en torno a una misma causa, poniendo en valor la labor social que nuestras Hermandades desarrollan durante todo el año", ha afirmado.

De esta manera, 'Repartiendo Esperanza' representará una oportunidad para que la música se convierta en punto de encuentro entre ambas Hermandades y la ciudadanía, reforzando los lazos de colaboración y el compromiso con las personas que necesitan apoyo.

Al hilo, el alcalde, José Luis Sanz, ha agradecido a ambas corporaciones "haber elegido el Ayuntamiento de Sevilla para presentar un proyecto que tiene un nombre que lo dice prácticamente todo: Repartiendo Esperanza".

"Sevilla sabe mucho de esperanza, pero, sobre todo, Sevilla sabe de solidaridad. Cuando dos de nuestras hermandades más queridas deciden unir sus fuerzas para ayudar a quienes más lo necesitan, toda la ciudad tiene motivos para sentirse orgullosa", ha indicado el primer edil.

En esta línea, ha argumentado que detrás de esta jornada "hay una finalidad muy concreta: ayudar a las familias y a las personas que atraviesan dificultades". "La labor de nuestras hermandades no se limita a los grandes días del calendario. Está también en el acompañamiento, en la atención a las familias y en la ayuda a quienes más lo necesitan", ha sostenido.

Las entradas están a la venta a través del código QR que figura en el cartel anunciador y también en la web de Giglon a un precio de 20 euros y de 10 euros para los menores de 12 años.