La Macarena, Esperanza de Triana, Silencio, el Gran Poder y Los Gitanos cancelan sus procesiones por Sevilla

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pasadas las 00,00 horas de este Viernes Santo, la mayoría de las hermandades de la Madrugada, en concreto El Silencio, Gran Poder, Macarena, Esperanza de Triana y Los Gitanos-- han optado por suspender sus estaciones de penitencia a consecuencia de la meteorología, con un Jueves Santo marcado por la lluvia y las fuertes rachas de viento y predicción de precipitaciones durante la madrugada.

Antes de comenzar la emblemática Madrugada de la Semana Santa sevillana, y vistos los pronósticos meteorológicos claramente desfavorables, las hermandades de la Macarena, el Gran Poder y la Esperanza de Triana, así como las cofradías de El Silencio y Los Gitanos, anunciaban sus decisiones de cancelar sus salidas en estación de penitencia, por los malos pronósticos del tiempo ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con porcentajes cercanos al 100%, de modo que la lluvia y la incertidumbre han frustrado esta jornada y han reeditado una estampa que no se repetía desde el año 2011.

Ese año, como consecuencia del agua, no salieron las seis hermandades de la Madrugada, ya que no quisieron arriesgar teniendo en cuenta que el porcentaje de lluvia facilitado entonces por la Aemet era de un 70%. Se producía así una circunstancia insólita, hasta el punto de que ese aciago hecho no se producía desde 1933, en aquella ocasión por desavenencias políticas, y excepción hecha de los años 2021 y 2022, en los que no hubo procesiones en las calles por la situación derivada de la pandemia del Covid.

La hermandad de la Esperanza de Triana fue la primera en comunicar a sus hermanos que no realizaría estación de penitencia a la Catedral. Un anuncio oficial que se produjo en torno a las 23,30 horas. Al filo de la medianoche, fueron las hermandades del Gran Poder y la Macarena quienes tomaron la misma decisión ante los malos pronósticos del tiempo, con porcentajes de lluvia cercanos al 100% toda la madrugada. Pocos minutos después lo hicieron El Silencio y Los Gitanos.

El Gran Poder decidió abrir la Basílica a los hermanos, devotos y fieles "para rezar antes los Sagrados Titulares". La Junta de Gobierno de La Macarena señaló en un comunicado en sus redes sociales que "priorizaba el cuidado del amplísimo cuerpo de nazarenos de la cofradía". "También ha velado por proteger a los Sagrados Titulares y al patrimonio material de la Hermandad".

En esa línea se manifestaba la hermandad de la Esperanza de Triana: "Esta decisión, tan difícil como dolorosa, se toma desde la responsabilidad debida con todos los hermanos que conforman nuestra cofradía, los cuales no merecen ser expuestos innecesariamente a las inclemencias del tiempo, tanto en su camino de ida a la Capilla de los Marineros como durante la salida procesional".

"Una difícil decisión que se toma pensando siempre en el bien de nuestro patrimonio material, pero sobre todo, humano. A pesar de todo, damos gracias al Señor de la Salud y a su Madre Bendita de las Angustias por estas lluvias tan necesarias", destacaba Los Gitanos en un comunicado.