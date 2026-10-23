La madre de la bebé fallecida de Bormujos comparece como investigada en Sevilla el próximo 4 de noviembre

Archivo - La madre de la bebé de 16 meses de Bormujos (Sevilla) fallecida tras sufrir quemaduras graves. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La madre de la bebé del municipio sevillano de Bormujos que falleció el pasado mes de mayo tras haber sido ingresada dos meses atrás en el Hospital Virgen del Rocío por quemaduras, Andrea Burdalo, comparecerá como investigada ante el juez el próximo 4 de noviembre.

En concreto, el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla acogerá esta declaración, que responde a un informe de la Fiscalía y a petición de la acusación particular que ejerce el padre de la menor fallecida, según ha adelantado el diario ABC y ha podido confirmar Europa Press.

Cabe mencionar que el pasado 17 de junio la entonces pareja de esta mujer y actualmente acusado de quemar con agua caliente durante un baño a la bebé de 16 meses defendía su inocencia ante la juez de Instrucción número 11 de Sevilla, si bien esta última ordenaba la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Este varón declaraba que "todo habría sido un accidente, que dejó a la niña en la ducha, fue a buscar una toalla y, tras escuchar un grito, pudo observarla mientras caía el agua caliente sobre la menor", según indicaban fuentes de la investigación.

La magistrada acordó mantener la libertad del investigado y le impuso como medidas cautelares la obligación de comparecer en sede judicial dos días al mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

El caso se dio a conocer cuando la madre de la menor, Andrea Burdalo, destacaba que las quemaduras en el cuerpo de la niña se habrían producido mientras la bañana su pareja sentimental. La abuela materna, Yolanda Jiménez, detallaba que encontró a su hija "en estado alterado y chillando". La causa está pendiente de recibir el informe del Grupo de Homicidios y el informe definitivo de autopsia.