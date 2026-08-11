El Madroño (Sevilla) suspende sus fiestas por el incendio forestal de Niebla que lo mantiene desalojado

El alcalde de El Madroño Antonio López atiende a los medios tras la evacuación de los vecinos por el incendio forestal de Niebla (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

EL MADROÑO (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Madroño (Sevilla) ha suspendido la feria de la Villa 2026, que estaban previstas para este fin de semana, desde el jueves 13 al domingo 16 de agosto, por la situación adversa del incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva), que mantiene a la población del municipio y sus cuatro pedanías desalojado.

Según ha detallado el Consistorio a través de sus redes sociales, se trata de una decisión "tomada desde la responsabilidad, la coherencia y la prudencia, priorizando en todo momento la seguridad y siendo consecuentes con la realidad que nos ha tocado vivir", ha añadido el comunicado.

Asimismo, han agradecido la comprensión a toda la ciudadanía. Actualmente, el Puesto de Mando Avanzado ha cifrado en 286 las personas afectadas entre el municipio y las aldeas de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo --alrededor de 180 en el núcleo principal y 106 en las cuatro pedanías--, aunque tan solo 26 han pasado la noche en el centro habilitado en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas.