El Maestranza celebra el Día de la Ópera con 'Roméo et Juliette' y la final del certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla

Archivo - Sevilla.-La soprano lusa Rita Marques, ganadora de la XXI edición del Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla - TEATRO MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla se suma a la celebración del Día Mundial de la Ópera, promovida por Opera Europa bajo el lema 'Opera Connects' (La ópera conecta), que reivindica la capacidad de este arte para unir a las personas y generar emociones compartidas. Con este espíritu, el Teatro celebra la efeméride con dos citas destacadas de su programación: el estreno, el 23 de octubre, de Roméo et Juliette, de Charles Gounod, primer título de la temporada lírica, y la Gran Final del XXII Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, que tendrá lugar el 25 de octubre en colaboración con la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera (ASAO).

La celebración tendrá también como protagonista al talento lírico emergente. El sábado 24 de octubre, 46 cantantes procedentes de los cinco continentes participarán en la semifinal del certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, en la que se enfrentarán a la valoración de un jurado integrado por destacados profesionales de la ópera y la música, representantes de instituciones culturales y especialistas de medios de comunicación nacionales e internacionales, informa en una nota de prensa.

Los finalistas optarán al triunfo en la Gran Final del domingo 25 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Ópera, en el escenario del Teatro de la Maestranza.

Fiel a su compromiso con la difusión de la cultura y el acceso a la música, el teatro y la ASAO ofrecen esta final en abierto para toda la ciudadanía. Las invitaciones podrán adquirirse en las taquillas del Teatro, hasta completar aforo, brindando al público la oportunidad de descubrir nuevas voces y disfrutar del talento de una nueva generación de intérpretes.

Además, el teatro completará la celebración con diversas acciones digitales destinadas a poner en valor la ópera como espacio de encuentro y conexión, entre las que se encuentra la participación de representantes de las principales instituciones que integran su consorcio: el Inaem, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación.