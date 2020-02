Mairena del Aljarafe (Sevilla) encargará un estudio independiente del mantenimiento de calles

Publicado 12/02/2020 18:25:44 CET

El Ayuntamiento del municipio sevillano de Mairena del Aljarafe realizará un diagnóstico del servicio de mantenimiento de calles para mejorarlo "a corto y medio plazo y para prepararlo también para la Mairena del futuro".

En palabras del alcalde, Antonio Conde, "las calles de Mairena no están ni como me gustaría ni como los vecinos merecen y, además, me comprometí a mejorar este servicio bajo criterios de eficiencia y eficacia".

"Para cumplir ese compromiso, vamos a analizar la realidad actual del servicio, sus debilidades y fortalezas, de manera exhaustiva y desde un punto de vista independiente para trabajar con datos objetivos", ha continuado el primer edil.

Tal y como ha informado el regidor, estos datos complementarán a los municipales, con idea de "completar una fotografía real de la situación que nos permita trabajar de manera seria y solvente".

Respecto al futuro, Conde ha declarado que "Mairena no deja de crecer y todos los proyectos que se lleven a cabo deben realizarse desde la responsabilidad y pensando también el futuro para que estén garantizados y no queden obsoletos o colapsen ante imprevistos".

Por último, el alcalde ha dejado claro que "el resultado del diagnóstico no supondrá cambio alguno en la condición del personal del servicio municipal de mantenimiento".