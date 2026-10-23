Mairena (Sevilla) concede licencias para caracolas frente a "falta" de espacio pero urge a la Junta un nuevo instituto

Alumnos en Mairena del Aljarafe - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado que el pasado 15 de octubre concedió licencias para la instalación de aulas prefabricadas en el IES Hipatia, en el marco de la "falta" de clases suficientes que obliga a los alumnos a "amontonarse" en las bibliotecas según advertían hace unas semanas, si bien ha instado a la Junta a construir un quinto instituto en el municipio como "solución definitiva".

El Consistorio ha expresado que, tras comunicar la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) la resolución a la empresa designada por la Junta de Andalucía, la misma cuenta con autorización municipal para iniciar los trabajos al respecto de este nuevo centro, si bien "los trabajos aún no han comenzado".

Al respecto, la concejal delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, ha manifestado que "la construcción del quinto instituto de Mairena, para el que la Junta de Andalucía dispone de suelo cedido por el Ayuntamiento desde hace más de cuatro años" supone una "solución definitiva", a su parecer, para esta falta de espacio que lamentan las familias.

De hecho, según ahonda el Gobierno local, el pleno municipal ha aprobado varias iniciativas para reclamar a la administración autonómica la construcción de dicho centro.

La GMU ha requerido la documentación necesaria para este tipo de instalaciones, "sin que esto impida de ningún modo el inicio de los trabajos", refiere el Ayuntamiento, que ha insistido en que la empresa adjudicataria o la administración autonómica pueden presentar esa documentación mientras avanzan los trabajos, una vez que han obtenido el "favorable" municipal.