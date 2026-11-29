La candidata de Podemos al Congreso en la provincia de Sevilla, Mar Cambrollé, votando en las elecciones generales del 29N. - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso de Podemos por Sevilla, Mar Cambrollé, ha ejercido su derecho al voto en el Centro Cívico Las Sirenas, en el barrio sevillano de la Alameda, donde ha defendido que los votos en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, "igualan a todo el mundo", independientemente de su barrio.

En declaraciones a la salida de votar, la también activista por los derechos trans ha afirmado que "si la democracia, si tiene algo que nos iguala a todo el mundo, precisamente son las votaciones, porque el voto de una persona del Polígono Sur, de las Tres Mil o de Los Remedios vale igual; el voto de un trabajador vale igual que el de un banquero".

Asimismo, ha invitado a la participación, pidiendo que "nadie se quede en casa, que ejerzamos ese derecho a la igualdad máxima que es la votación". "Que la gente vote con conciencia, con memoria y, sobre todo, que proyecte lo que desea para su país sin escuchar lo que otros digan", ha concluido.