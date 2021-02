Marín pide al PSOE que dimita el alcalde de Bormujos y su edil de Obras: "En Cs no hubieran durado ni un segundo"

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha afirmado que el PSOE "no puede hacer más que pedir que entreguen su acta y dimitan" el alcalde del municipio sevillano de Bormujos, el socialista Francisco Molina, y la de la concejal de Educación y Obras Públicas, Carmen Garfia, también del PSOE.

"Si estas personas hubieran estado en Cs no hubieran durado ni un segundo", ha sentenciado Marín, a preguntas de los periodistas tras el consejo de gobierno en relación a que el Juzgado de lo Penal número ocho ha fijado para el 14 de junio un juicio en contra de Molina y Garfia, por un presunto delito de prevaricación derivado de la autorización de unas obras en una nave municipal pese a contar con informes desfavorables de la Intervención municipal y del arquitecto del propio Ayuntamiento.

De hecho, esa petición de dimisión ya fue debatida a finales de enero en el Plenario de Bormujos, a petición del PP, quedando rechazada ante los nueve votos en contra del PSOE, Adelante y del edil no adscrito, los siete votos a favor del PP y Vox y las cinco abstenciones de Ciudadanos, cuyos ediles pidieron en su intervención la dimisión del alcalde y su edil de Obras Públicas.

En este marco, Marín ha insistido en que tanto Molina como Garfia "lo único que pueden hacer es marcharse, no cabe otra". "Cuando Ciudadanos está, apoya o puede influir en un gobierno, sea de ámbito municipal, provincial, autonómico o nacional, la corrupción no tiene cabida y el PSOE no puede más que hacer que pedirles a ambos que entreguen su acta, que dimitan y a partir de ahí nos sentaremos a hablar. No hay otra posibilidad", sentencia.

Además, insiste en que, "si estas personas hubieran estado en Cs, no hubieran durado ni un segundo", sino que "se hubieran puesto en la calle de inmediato, pero la moral de cada uno y la ética de cada uno, como la del PSOE en el Ayuntamiento de Bormujos, puede poner en riesgo la estabilidad en un ayuntamiento". "Pido que dejen sus actas y que se vayan a su casa o a defenderse a los tribunales ordinarios de justicia", concluye.