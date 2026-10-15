Más de 1.400 personas comienzan el curso en el Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Inauguración del Aula Abierta de Mayores de la UPO - UPO

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide ha acogido este jueves el solemne acto de apertura del curso del Aula Abierta de Mayores, un programa formativo dirigido a personas mayores de 50 años que este año inicia su vigésimo cuarta edición y que fomenta la formación científica, cultural y social de este colectivo, a la vez que mejora su calidad de vida y fomenta que estas personas participen como dinamizadoras y dinamizadores sociales.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa,, el acto de inauguración ha estado presidido por la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez Ruiz, y ha contado con la presencia de la responsable de acción social de Caixabank, María del Carmen Martín Salinas; y de la directora académica del Aula Abierta de Mayores de la UPO, Manuela Domínguez Orta, además de los representantes de las corporaciones locales que cuentan con sede municipal del aula.

En este sentido, la vicerrectora ha excusado la ausencia de dos entidades colaboradoras del proyecto como son la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla y ha agradecido su apoyo a los 23 municipios que forman parte del programa. Dirigiéndose a los protagonistas, alumnos del aula, Gómez ha destacado que "frente al ruido, aportáis reflexión, frente a la crispación, aportáis escucha y frente a la inmediatez, aportáis perspectiva".

Por su parte, María del Carmen Martín ha agradecido a la Universidad la oportunidad de poder formar parte de este proyecto y ha señalado que "el Aula Abierta de Mayores acerca la universidad a los municipios, algo que comparte la Fundación La Caixa". Además, ha hecho hincapié en que vivimos en una sociedad que cambia a gran velocidad, lo que nos recuerda la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

A su vez, la directora académica del Aula, Manuela Domínguez, ha sido la encargada de presentar la memoria anual del curso 2025/2026 destacando entre los principales hitos del curso anterior: la celebración del VIII Encuentro Provincial en La Puebla de Cazalla, bajo el lema 'Flamenco, arte y naturaleza'; los seminarios académicos y las jornadas culturales llevadas a cabo en el campus de la UPO; así como la ejecución de otros proyectos relacionados con el ámbito de la música, la expresión artística, el deporte o la radio como herramienta de comunicación.

A todo ello, se han sumado este año talleres de educación financiera, gracias a la Fundación Cajasol; de salud, bienestar y periodismo, junto a la Fundación La Caixa; formación para reducir la brecha digital, gracias al Consejo Audiovisual de Andalucía; o jornadas de puertas abiertas en Caixaforum.

HOMENAJE A LA GENERACIÓN DEL 27

Tras la proyección del vídeo resumen de la memoria académica, el profesor Raúl Fernández Sánchez-Alarcos ha impartido la lección inaugural del acto, titulada 'La Generación del 27 y los felices años 20', amenizado por el Coro de la UPO.

Asimismo, los alumnos del Aula Abierta de Mayores compaginarán las asignaturas académicas impartidas por profesorado universitario y por docentes colaboradores de cada uno de los municipios con la celebración de seminarios académicos, jornadas culturales y el encuentro provincial, actividades enmarcadas dentro del Programa de Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional.

Este curso 2026/2027 será la sede de Herrera la encargada de mostrar la historia, patrimonio, arte y gastronomía de su localidad a los compañeros y compañeras del resto de municipios como anfitriona del IX Encuentro Provincial.

El programa Aula Abierta de Mayores, financiado por la Diputación de Sevilla, la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, la Fundación La Caixa y los ayuntamientos de los municipios participantes en el programa, se inició en el curso académico 2002/2003 y se ha convertido en el programa para personas mayores más arraigado geográficamente de España.

Cuenta con más de 14.000 estudiantes a lo largo de su trayectoria en los dos ciclos formativos que conforman el programa (Básico y De continuidad) y formarán parte de él los municipios de: Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Aznalcóllar, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Casariche, Castilleja de la Cuesta, Dos Hermanas, El Viso del Alcor, Gerena, Gilena, Gines, Herrera, La Algaba, La Puebla de Cazalla, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Mairena del Alcor, Pedrera, Pilas, Salteras, Santiponce y Tomares.