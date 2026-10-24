Más de 200 personas visitan en Sevilla los talleres de Renfe en su jornada de puertas abiertas

Archivo - Imagen de un tren de Avant de Renfe. - RENFE - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.400 personas visitaron este sábado las nueve bases de mantenimiento que Renfe abrió al público en distintos puntos de España con motivo del Día del Tren. La jornada registró una gran acogida y todas las plazas disponibles para las visitas se cubrieron durante el periodo de inscripción. En la Base de Mantenimiento de Sevilla, más de 200 visitantes recorrieron las instalaciones donde Renfe desarrolla una actividad centrada en el mantenimiento de trenes de Cercanías (series Civia y 446), Media Distancia (serie 449) y distintos vehículos de apoyo al servicio ferroviario, como locomotoras y grúas, entre otros.

Según ha informado Renfe en una nota, la iniciativa permitió acercar a la ciudadanía el trabajo que Renfe Ingeniería y Mantenimiento desarrolla cada día para que los trenes circulen con los mayores niveles de fiabilidad, seguridad y confort, y dar visibilidad a la labor de los profesionales que trabajan en estas instalaciones.

A lo largo de la mañana, las visitas se organizaron en distintos turnos para recorrer los talleres y conocer los procesos de revisión y reparación de los trenes. Los asistentes también pudieron descubrir algunas de las últimas tecnologías que Renfe está incorporando para modernizar y mejorar el mantenimiento ferroviario.

La jornada se enmarca en las actividades organizadas con motivo del Día del Tren para acercar a la sociedad el trabajo que se desarrolla diariamente en los centros de mantenimiento ferroviario. A esta iniciativa se sumaron también las bases de mantenimiento de Valladolid, Valencia, Redondela, Ourense, Málaga, Córdoba, Vilanova i la Geltrú y El Berrón.