Más de 60 títulos andaluces se dan cita en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, entre ellos 'Taranta' o 'Anguita'

Edición 2026 del Festival de Cine Europeo de Sevilla - FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del Festival de Cine Europeo de Sevilla contará con un total de 66 títulos andaluces, entre ellos 37 largometrajes y 29 cortos, además de 21 estrenos mundiales.

Así, las obras podrán encontrarse en espacios que abarcan desde la Sección Oficial hasta Panorama Andaluz, Special Screenings o Esenciales.

De hecho, la gran protagonista andaluza de la Sección Oficial será 'Taranta', título de Samuel Nacar que competirá por el Giraldillo de Oro con este documental escrito por Ana Puentes y Claudia Barthelemy.

El filme se sitúa en Linares (Jaén) y acompaña a cuatro jóvenes en un "insólito proceso de reindustrialización, cuando se vuelve a abrir la antigua fábrica Santana".

También centrará el cartel 'Anguita. El hombre de los tres siglos', que podrá verse en primicia en el festival. Hugo Cabezas dirige este filme, también de no ficción, que ahonda en la figura poliédrica del político cordobés.

Ya en la sección Panorama Andaluz podrán encontrarse títulos que exploran la historia, la cultura y las tradiciones de la comunidad. Entre ellos figuran Bajañí, de Fernando Trueba; Rito, de Emilio Belmonte; Bernabé, la sonrisa del flamenco, de Dany Ruz; Caballero Bonald, fragmentos de un navegante, de Paula Romero; Acuérdate de mí, de Remedios Málvarez, y Naquerar, de José Romero y Patricio Hidalgo.

Entre ellos figuran Bajañí, de Fernando Trueba; Rito, de Emilio Belmonte; Bernabé, la sonrisa del flamenco, de Dany Ruz; Caballero Bonald, fragmentos de un navegante, de Paula Romero; Acuérdate de mí, de Remedios Málvarez, y Naquerar, de José Romero y Patricio Hidalgo.

La memoria histórica y social también está presente en Salta la tapia, de Mariano Agudo; 200 vidas. Paco Rabal, de Vanesa Benítez; Plus Ultra, de Elías Pérez; El abrazo de los peces (15 años después), de Chema Rodríguez, y Todos los días domingo, de Abraham López Feria. A estas propuestas se suman documentales como Como todo mortal, de María Molina Peiró, así como las ficciones Un hombre en un puente, de David Martín de los Santos; El pezón de Elena, de Esteban Magaz, y La ventana abierta, de Ana Graciani Fernández.

En Special Screenings, Sevilla y sus señas de identidad ocupan un lugar destacado con Maestros del Arte, de Lola Álvarez; Magna, el Alma de Sevilla, de Miguel Ángel H. Arango; Fútbol en tu mano: mucho Betis, de Uro Popovic; A la melée, de Antonio Mejías Ruiz y Rocío Rodríguez Cruz, y Blanca Manchón, contra viento y marea, de Manuel H. Arango.

La música y la contracultura sevillana protagonizan Merece la pena el effuerço que emo exo, de Silvia Moreno y Dani Llamas; La maravilla que se muerde la cola, de Manuel Correa, y Cuántica Rave, de Paco Campano. La sección incluye también propuestas de ficción como Las 3.000 maravillas, de Carmen Perona Cabrera; Nadie, de Mario L. Fajardo, y Un hijo, de Nacho La Casa.

El vínculo entre arte, naturaleza y patrimonio se aborda en El hombre que siembra árboles, de César Fernández-Ramos; La planta que pinta, de Margarita Morales; Los Pericet. Familia de bailarines y maestros, de Vladimir Ráez y Fali Álvarez; La priora, de Jaime Daza Lucena, y Back In Time!, de Manuel Bellido y Sigfrid Monleón.

El cortometraje andaluz contará con una amplia representación, con 28 títulos en Panorama Andaluz Cortometrajes, entre ellos Beauty, de Eduardo Muñoz y José del Corral; Noche de amor desesperada, de Jesús Pascual; Pedanía, de David Sainz; Tiempo prestado, de Paco Ortiz; Las malas, de Elisa Moreno; ¿Qué comen los dragones?, de Álvaro León; Rreina, de Rosendo Muñoz, y Pinchu es así, de Carmen Córdoba. La Sección Oficial incluirá además el estreno mundial de Quásares, de Rocío Mesa y Jorge Castrillo.

Durante la presentación, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, destacó la riqueza y capacidad creativa del cine andaluz y el papel del Festival como plataforma para impulsar el talento local. El director del certamen, Manuel Cristóbal, subrayó la proyección nacional e internacional del evento y su compromiso con el sector audiovisual.

El acto concluyó con la presentación del tercer cartel del Festival, creado por José Luis Ágreda, que rinde homenaje a Metrópolis, el clásico de Fritz Lang, mediante una propuesta gráfica inspirada en el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla realizado por Juan Dapena Parrilla en 1930.