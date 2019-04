Más de 6.000 efectivos velarán por la seguridad y el correcto funcionamiento de la Semana Santa de Sevilla

Publicado 11/04/2019 13:08:55 CET

Se establece un dispositivo "bien cubierto" para el control de radicales de Sevilla y Betis el Sábado Santo y la Milagrosa cambia horarios

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales sanitarios y personal de los servicios municipales velarán por el correcto funcionamiento de la Semana Santa de Sevilla, un dispositivo cuyas cifras serán algo superiores para la Feria de Abril.

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha presidido este jueves la Junta Local de Seguridad y la reunión de los dispositivos con motivo de las Fiestas de la Primavera, que ha contado con el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, y el concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos (PSOE), entre otros.

En la rueda de prensa posterior, Cabrera ha puesto este operativo como ejemplo de coordinación entre Administraciones en un evento con 71 hermandades en la calle, 84.000 nazarenos y 1.730 vías afectadas, donde el principal reto organizativo se encuentra en el Domingo de Ramos, por la afluencia de público, y en la Madrugada, así como en el Martes Santo por los cambios introducidos este año.

El dispositivo arranca el Viernes de Dolores y se desarrolla hasta el Domingo de Resurrección, como ocurre desde hace tres años. Establece siete zonas de máxima prioridad, incorporando Triana como novedad y un tratamiento especial para el cruce de San Fernando con San Gregorio en Puerta de Jerez el Martes Santo, así como se desarrolla un refuerzo de la vigilancia en Triana y Reyes Católicos, especialmente en la confluencia con la plaza del Altozano, y en la salida de la Esperanza de Triana en la calle Pureza.

En este marco, se mantiene la aplicación de la tecnología en la Semana Santa, con el mismo dispositivo que se puso en marcha el pasado año y que incluye una plataforma 'Smart', con más de un centenar de cámaras, luminarias tipo led, control por GPS y redes sociales. Se introduce como novedad una cámara para conteo de nazarenos con el consejo en el Ayuntamiento e imágenes de Triana, mientras que el Cecop se traslada al Mercado del Arenal.

Los servicios de limpieza y transporte público se refuerzan al máximo, realizando un seguimiento de la huelga de Metro, a la par que se duplicarán los aseos, colocando 21 nuevos --uno múltiple y 20 químicos--, que se suman a los 6 baños accesibles y múltiples existentes en 2018, y Emasesa aumenta hasta 38 los puntos de avituallamiento ante la previsión de calor.

Además, se recupera el centro de atención al costalero, se mantienen el módulo de lactancia y zonas de aparcamientos para bebé, se instala un nuevo punto de atención sanitaria junto al Archivo de Indias y todas las hermandades tendrán desfibriladores.

CABRERA LLAMA A IR A LA MADRUGADA, "QUE NOS PERTENECE"

El edil socialista recuerda el acuerdo alcanzado con los hosteleros comerciantes, federaciones, empresas de seguridad y grandes distribuidoras que repite el modelo del año anterior, aunque incorpora a Triana, la posibilidad de vender agua o refrescos en botellas de plástico durante el paso de una procesión o determinadas excepciones en restaurantes de zonas de primer nivel de seguridad que podrán abrir con condiciones durante la Madrugada.

Al hilo de ello, ha destacado que ya se han realizado más de 2.000 actuaciones de eliminación de obstáculos para el paso de las hermandades, ya que "se trata de que sea una semana segura, sin cabos sueltos, que se desarrolle con normalidad realizando un esfuerzo para que todo esté perfecto". Cabrera ha invitado a los sevillanos a disfrutar de la Semana Santa y a "lanzarse a la calle ver pasos", especialmente a "ganar nuestro espacio" en la Madrugada, "que nos pertenece".

UNOS 2.200 EFECTIVOS DE POLICÍA, GUARDIA CIVIL Y DGT

De su lado, Toscano, que ha puesto en valor el "magnífico trabajo" realizado para que todo esté preparado. Indica que la Delegación se ha reunido con las hermandades para explicarles un dispositivo en el que habrá unos 2.200 policías nacionales, guardias civiles y personal de la Dirección General de Tráfico (DGT), a lo que se unen tres helicópteros de vigilancia.

"No hay nada parecido a este dispositivo en otras provincias ante el importante esfuerzo de medios que se realiza en Sevilla", recalca Toscano, tras hacer un llamamiento a la ciudadanía para que, si ve "algo que le parezca extraño, que no corra ni grite y que colabore", ya que, tal como ha apostillado Cabrera, "no hay que sobredimensionar asuntos que serán bien controlados" por la Policía.

REFUERZO SANITARIO

En la misma línea, Sánchez ha destacado la colaboración entre las distintas Administraciones para el desarrollo de este dispositivo, donde la Junta presta especial atención en el área sanitaria. Tras apostar por que en estas reuniones se traten "temas reales de mejora para el desarrollo óptimo", recuerda el refuerzo realizado por la Junta este año, con más unidades del 061 el Domingo de Ramos y en la Madrugada, así como aumentando el soporte básico y la atención desde el 112.

Por último, preguntado por la circunstancia especial de la celebración del partido entre el Sevilla FC y el Real Betis el Sábado de Pasión, Cabrera ha apuntado al cambio de horarios de la Hermandad de la Milagrosa para evitar la coincidencia, tras lo que menciona el dispositivo "bien cubierto" desde la Subdelegación del Gobierno para el control de los aficionados radicales.