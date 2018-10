El Parlamento tramita una pregunta de IU sobre las "medidas a adoptar" por la tumba de Queipo

Actualizado 08/08/2018 11:03:38 CET

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía está tramitando una pregunta promovida por IU, para que el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, dé cuenta en la Cámara de "qué medidas prevé adoptar" el Gobierno andaluz para dar cumplimiento a la Ley autonómica de 2017 sobre memoria histórica, en el caso de la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano que acoge la basílica de la Macarena.

"¿Qué medidas prevé adoptar el Consejo de Gobierno al objeto de dar cumplimiento a la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, respecto a la actual permanencia de los restos mortales de Queipo de Llano en la basílica de la Macarena?", plantea el coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, en esta pregunta recogida por Europa Press, al objeto de que el consejero Manuel Jiménez Barrios responda oralmente en la comisión parlamentaria de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

Al respecto, recordemos que el pasado mes de julio se cumplieron ya dos años del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Sevilla que reclama que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba del general golpista, extremo demandado a instancias de IU, con el apoyo de Participa y el PSOE, el voto contrario del PP y la abstención de Ciudadanos.

Con motivo de la citada efeméride, y merced a la nueva Ley andaluza de memoria histórica y democrática y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta de Andalucía exponía el mes pasado la creación de un "comité técnico" que emitirá un dictamen "preceptivo y vinculante" acerca de la tumba de Gonzalo Queipo de Llano, repudiado por el pleno del Consistorio a cuenta de los fusilamientos perpetrados bajo su mando.

EL COMITÉ TÉCNICO

En concreto, el Gobierno andaluz detallaba que en virtud del mencionado decreto sobre símbolos y actos contrarios a la memoria histórica y democrática, derivado de la Ley autonómica aprobada en 2017 respecto a dicho aspecto, el citado "comité técnico" determinará "los elementos contrarios a la memoria histórica que no hayan sido retirados o eliminados voluntariamente, que viene establecido en el apartado sexto del articulo 32 de la ley andaluza", toda vez que dicho órgano "se encargará de estudiar, junto a otros elementos o vestigios que no hayan sido retirados voluntariamente por parte de sus titulares, la correspondiente documentación relativa a los restos de Queipo de Llano" en la basílica de la Macarena.

Dicho comité deberá emitir así "un informe preceptivo y vinculante determinando en su caso su retirada o eliminación si correspondiera", toda vez que la hermandad de la Macarena, que en su momento abogaba ya por "ir tratando poco a poco" el asunto, insistía recientemente en que el columbario proyectado por la entidad "podría suponer en un futuro una posible vía de solución" al enterramiento del general golpista, una posibilidad que la hermandad estaría dispuesta a trabajar junto a la familia de Queipo de Llano.

No obstante, precisaba la entidad que "este proceso no está ni siquiera iniciado, no tiene plazos y además no depende exclusivamente de la voluntad de la hermandad". Todo ello, eso sí, con la premisa de cumplir "siempre la legalidad vigente".

En cualquier caso, el líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, había calificado de "tomadura de pelo" el comité técnico esgrimido por el Gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz, reclamando "afrontar con honestidad y valentía" la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, al objeto de un "cumplimiento leal" de la misma.