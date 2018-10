Mes de Danza acoge desde este domingo en Sevilla 25 compañías, 50 funciones y un programa de actividades periféricas

Publicado 27/10/2018 11:25:33 CET

Este año el festival estará en espacios como la Plaza de los Virgen de los Reyes, el Rectorado, Las Setas o el Archivo de Indias

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mes de Danza, el festival de danza contemporánea de Sevilla, celebra su 25ª edición desde este domingo y hasta el 11 de noviembre con una programación en salas, tanto privadas como públicas, en espacios singulares y actividades de formación y acercamiento a nuevos públicos. Un total de 25 compañías programadas llevarán a cabo 50 funciones, a las que hay que sumar más de una decena de actividades periféricas.

Así, Mes de Danza apuesta, en un aniversario tan destacado, "por la renovación y la evolución constantes. La veteranía no es un valor per se. El verdadero valor está en la capacidad, después de una trayectoria tan larga, de seguir siendo creativos, entusiastas y atrevidos", ha afirmado directora del festival, María González.

Los espacios elegidos se reintentan y renuevan cada año, especialmente los de calle, explorando y buscando una conexión directa con la ciudad. Mes de Danza 25 estará así en espacios emblemáticos como la Plaza de los Virgen de los Reyes, el Rectorado, Las Setas o el Archivo de Indias. Pero también es experto en buscar nuevas ubicaciones, como en la colaboración que se inaugura con el Centro Comercial Torre Sevilla y la función programada en el Parque Magallanes.

La directora general de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Ojeda, ha destacado que el mes de Danza "es ya un elemento consolidado y arraigado en la oferta cultural de nuestra ciudad --más si cabe teniendo en cuenta que en esta edición cumple su cuarto de siglo--, uno de los que más años lleva celebrándose de forma ininterrumpida, y que ha cosechado el respeto de la crítica y del público por la variedad de su programación y, especialmente, por su calidad y su constante voluntad de crecer, de añadir propuestas inéditas y de acercar aún más la danza a Sevilla, con espectáculos de danza pero también con talleres y exhibiciones".

Mes de Danza 25 estará en espacios emblemáticos como la Plaza de los Virgen de los Reyes, el Rectorado, Las Setas o el Archivo de Indias. Pero también es experto en buscar nuevas ubicaciones, como en la colaboración que se inaugura con el Centro Comercial Torre Sevilla y la función programada en el Parque Magallanes.

El 28 de octubre el festival plantea precisamente una jornada inaugural en la que se recogen estas líneas principales de trabajo. Así, por la mañana está previsto en los exteriores del Museo Arqueológico el espectáculo 'El último verano', de la compañía La Casquería; mientras que por la noche el Teatro Alameda se convertirá en una gran discoteca para bailar al ritmo de 'Fiebre del Sábado Noche' con la pieza 'Sweet Fever', del creador catalán Pere Faura y que contará con más de una veintena de voluntarios en escena.

En la programación de esta edición, como guiño a ese cuarto de siglo, se ha incluido una representación destacada de intérpretes veteranos y experimentados, como forma de reivindicar y legitimar la madurez de los cuerpos sobre un escenario. Omar Meza, de la compañía granadina Da.te Danza, la compañía francesa Manifeste, la baleárica Mariantònia Oliver o la madrileña Mónica Valenciano, acompañada de la joven Patricia Caballero, son algunos de ellos.

Se reivindican en este Mes de Danza 25 los diálogos entre disciplinas y lenguajes artísticos, como los que proponen el belga Alexander Vantournhout, que fusiona danza y circo; el sevillano Gero Domínguez que genera una visión única y personal del flamenco en complicidad con el músico Miguel Marín; la colaboración del andaluz Alberto Cortés con la gallega Andrea Quintana en una propuesta a caballo entre la danza, el teatro y la performance; o la propuesta 'site specific' de Manuela Nogales, que plantea un recorrido bailado por el recinto del Rectorado de la Universidad de Sevilla en un diálogo entre danza y arquitectura.

Mes de Danza 25 también se puede leer desde la perspectiva de género, con la personal propuesta de la brasileña Poliana Lima; el estreno de la sevillana afincada en Japón, Lucía Vázquez Madrid, que presentará una pieza creada junto a Satoshi Kudo, creador japonés que fue durante años asistente coreográfico de Sidi Larbi Sherkaoui; y el conmovedor trabajo de Paul Pi, creador brasileño también, que actualmente se encuentra en proceso de transición de género.

Estarán presentes cuatro de las compañías seleccionadas para el circuito de la red nacional de festivales de danza en espacios no convencionales, Acieloabierto: Daniel Abreu & Carmen Fumero, Physical Momentum, Lasala y Javier Guerrero. Así como la artista sevillana María Jesús de los Reyes, protagonista del ciclo 'Creaciones en Proceso'. La presencia de los vascos Osa+Mujika y de Víctor Zambrana completan una programación, que no olvida a los espectadores más pequeños, con funciones para la familia de las compañías Zig Zag Teatro, Karlik Danza y, la ya mencionada, Da.te Danza.

Precisamente, vinculadas a los nuevos públicos, el festival desarrolla también la tercera edición de Mi Cole Baila, que este año trabaja una coreografía con niños y niñas del CEIP Andalucía de Polígono Sur y que podrá verse como preámbulo a la función de Karlik Danza en Factoría Cultural; y el proyecto 'Teen Time Gone', que trabajará con alumnos y alumnas del IES Gustavo Adolfo Bécquer.

EXPERIENCIA MES DE DANZA 25 AÑOS

Dentro de esta programación, ecléctica y variada, Mes de Danza ha querido tener un regalo especial para sus espectadores, ideando una experiencia singular y secreta con la que celebrar con el público este cuarto de siglo: '25 years is nothing'. La experiencia tendrá su punto de partida en el puente de la Barqueta, desde donde se trasladará al público a un espacio que no se revelará de antemano y está firmada por dos creadores muy vinculados al festival como son Teresa Navarrete y Miguel Marín, bajo la dirección, en esta ocasión, del realizador audiovisual Francisco Javier Gómez Pinteño. Un reducido número de asistentes --25 por función-- participarán, en una ubicación totalmente insólita, de una fiesta glamurosa y sugerente para celebrar los 25 años del festival.

Este aniversario se conmemora también con una exposición fotográfica extraída del extenso y completo archivo del festival. Las fotos de Luis Castilla, a través de cuyo objetivo se ha capturado la memoria de Mes de Danza edición tras edición, renovarán el aspecto de la fachada de la FNAC de la Avenida de la Constitución a través de una selección muy cuidada de obras presentadas dentro de Danza en Espacios Singulares, ciclo característico de este festival. Se conmemora así conjuntamente el 25 aniversario tanto del festival como de la propia FNAC, con una exposición patrocinada por Iris Group.

ACTIVIDADES PERIFÉRICAS

A esta programación hay que sumar un intenso programa de actividades periféricas, orientadas tanto a profesionales como al público general para el que se ha incidido, como una estrategia más para seguir acercando público a la danza, en actividades participativas específicas para cada generación.

Por un lado, tendrán lugar la presentación del libro 'Abriendo fronteras: enfoques interdisciplinares a la Coreología', coordinado por Cecilia Nocilli y Ana María Díaz; la conferencia-coloquio 'El lenguaje del espacio: coreografía y arquitectura', a cargo de la profesora de la Universidad de Sevilla María Aguilar y la coreógrafa Manuela Nogales; y el ciclo de proyecciones 'Bailar el Espacio', presentado por la periodista especializada en danza Rosalía Gómez.

Cómo no, Mes de Danza 25 contará también con el tradicional ¡Ahora Bailo Yo!, talleres abiertos de danza para todas las edades, que, como novedad, además de celebrarse en el día de clausura del festival, tendrán una edición especial en Factoría Cultura el 4 de noviembre.