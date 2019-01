Moción de IU al pleno en demanda de mejoras en los centros cívicos y para combatir su "privatización"

Publicado 23/01/2019 16:27:01 CET

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de IU en el Ayuntamiento de Sevilla defenderá en el próximo pleno ordinario una moción en demanda de acabar con las carencias que vienen padeciendo los centros cívicos de la ciudad, así como mejorar la atención ciudadana que se presta en ellos y fomentar la participación.

Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, quien ha apuntado que estos lugares, que deben ser puntos de encuentro, información, formación, orientación y entretenimiento, se encuentran "de capa caída" y arrastran un "importante deterioro" en cuanto a personal, programación y mantenimiento se refiere.

"Los centros cívicos son la primera cara del Ayuntamiento ante el ciudadano", ha afirmado Rojas, quien ha criticado que hasta la fecha el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), "no haya movido un dedo por aplicar las medidas que se aprobaron en 2016", a instancias de IU, para mejorar la situación de una plantilla a la que claramente "maltrata". "No solo no se ha cumplido nada de lo acordado, es que ni se ha iniciado un proceso de diálogo, una muestra más de su manifiesta incapacidad".

Por ello, el portavoz defenderá en el próximo pleno una batería de propuestas para garantizar que el gobierno del PSOE inicia un proceso de diálogo y negociación con los representantes de los trabajadores tanto de los centros cívicos como de los distritos, para atender las demandas que ambas plantillas vienen reclamando. Además, se instará a la puesta en marcha de un programa de formación que cubra las necesidades del personal y se exigirá la convocatoria de los Consejos de Centro para potenciar la dinamización de estos espacios, contar con un proyecto común y plantear una programación coordinada.

Igualmente, la moción reclamará que se garantice la correcta atención a la ciudadanía por parte de los trabajadores públicos evitando que esta labor recaiga sobre el personal de seguridad, que termina asumiendo unas funciones, horarios y descansos que "incumplen su convenio". Hacer que empresas de seguridad asuman trabajos del personal público, según recuerda Rojas, "deja en evidencia que Espadas está privatizando por la vía de los hechos los centros cívicos y la atención en los distritos, al negarse a negociar con los sindicatos un calendario en condiciones".

Dada la "falta de compromiso del PSOE" con la participación ciudadana y para evitar que siga debilitándose el movimiento vecinal y el tejido asociativo de la ciudad, IU exigirá que se reactive el proceso de aprobación del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana y Juntas Municipales de Distrito, "que lleva empantanado desde el inicio del mandato", así como que se habilite un servicio de ludoteca infantil en las Juntas Municipales de Distritos para facilitar la participación y la conciliación de quienes participan en ellas.

"No vamos a permitir el constante ninguneo de Espadas a estos espacios de participación de los que solo habla para tener un titular y luego deja morir", ha aseverado.