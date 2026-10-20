Moción del PP de Sevilla para que el Gobierno amplíe el aeropuerto tras rozar los diez millones de viajeros

Archivo - Vista de la terminal de viajeros desde las pistas, como imagen de recurso - AENA - Archivo

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular llevará al Pleno de este jueves, 22 de octubre, una moción para que se inste al Gobierno de España, y "específicamente" al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a que "garantice y consigne los fondos económicos necesarios" para acometer la ampliación y modernización del aeropuerto de Sevilla, "de acuerdo con las necesidades actuales y las previsiones de crecimiento de la demanda".

En la propuesta, consultada por Europa Press, se solicita a AENA que concrete las actuaciones necesarias para incrementar la capacidad del aeropuerto, mejorar sus instalaciones y garantizar "que pueda atender adecuadamente" el crecimiento previsto del tráfico de pasajeros y operaciones.

La moción recoge una reclamación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que elabore y presente un calendario de actuaciones, inversiones y plazos de ejecución, "con especial atención a las obras que permitan aumentar la capacidad aeroportuaria".

Asimismo, el PP, como grupo proponente, solicita que las inversiones destinadas al aeropuerto "sean incorporadas a la planificación presupuestaria correspondiente, garantizando una financiación suficiente, estable y plurianual que permita ejecutar las actuaciones previstas sin demoras injustificadas".

Por último, el Partido Popular pretende que el Gobierno de España mantenga una "interlocución permanente" con la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento y los agentes económicos y sociales del territorio para coordinar las actuaciones necesarias y asegurar que la infraestructura "responda a las necesidades de Sevilla y su área metropolitana".

Manifiesta el Grupo Popular en ese escrito su "preocupación" por las contradicciones que presentan las conclusiones recogidas en los estudios elaborados por el citado Ministerio "con las declaraciones del nuevo director del aeropuerto de Sevilla". Alude a unas manifestaciones de Miguel Palomares, en una reciente atención a medios, en la que remarcaba que el aeródromo hispalense tiene aún margen para crecer sin recurrir a la ampliación, "al hallarse al 50% de capacidad".

"Esas declaraciones contradicen lo recogido en el documento de regulación aeroportuaria para el quinquenio 2021/2026, en el que se fijaba como la capacidad máxima del aeropuerto en diez millones de viajeros al año y estimaba que las actuaciones que se acordaban en el documento eran para dar servicio a unos 7 millones de pasajeros al año", cifra que se ha superado "sobradamente" durante los años 2024 y 2025 con más de nueve millones de pasajeros, abunda al respecto.

Asimismo, el PP destaca en su moción que en el último documento de regulación aeroportuaria para los años 2027-2031, donde también se fija la cuantía para las inversiones en los aeropuertos del estado, "de un montante de 13.000 millones de euros, solo le han correspondido al aeropuerto de Sevilla 235 millones, 1,8% del total".

De este modo, subraya el Partido Popular que la "falta de inversión" supondrá "un freno al desarrollo" en función de la "evolución de la demanda", por lo que solicita una "apuesta clara y directa" para convertir el aeropuerto, "junto con el Puerto de Sevilla", en un "gran eje" en el sector logístico e industrial.