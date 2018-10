Moreno (PP-A) critica la sumisión de Espadas y promete, si es presidente andaluz, "una red completa de metro" en Sevilla

Publicado 22/09/2018 14:50:05 CET

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, ha criticado este sábado la "sumisión" del alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), a la presidenta de la Junta y de su partido a nivel autonómico, Susana Díaz, mostrándose "convencido" de que la ciudad necesita "un cambio" con Beltrán Pérez (PP) como alcalde, al tiempo que ha prometido, si es presidente de la Junta, "una red completa de metro" para la capital andaluza o la puesta en marcha del Hospital Militar.

Moreno, acompañado del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el senador y presidente de honor del PP-A, Javier Arenas, ha participado en la mañana de este sábado en la junta directiva de Distritos del PP de Sevilla, donde se ha mostrado convencido de que la ciudad "necesita un cambio por una doble razón".

"Soy un observador imparcial porque llevo cuatro años viviendo en Sevilla y me muevo por otras ciudades andaluzas, comprobando sus estados", ha reconocido Moreno, quien ha criticado que el PSOE-A ha desarrollado una estrategia común en las ciudades que gobierna y la de "no hacer ruido y no molestar, para qué vamos a ser ambiciosos".

"El modelo del PSOE en Andalucía, con ejemplos en Granada, Córdoba, Huelva o Sevilla, es no molestar, sin proyectos ambiciosos ni revulsivos para las ciudades. Un modelo que no sirve en ningún sitio pero menos aún para una ciudad de la importancia e influencia de Sevilla, universalmente conocida, capital de Andalucía y de marca internacional", ha expuesto.

Así, ha señalado a los militantes congregados este sábado en el acto del PP de Sevilla que la ciudad "no se puede conformar con un alcalde que simple y llanamente tiene un programa de gobierno que consiste en no hacer ruido". "Mientras Sevilla se paraliza otras ciudades de España y Andalucía se mueven y hacen proyectos ambiciosos", ha advertido.

Por ello, Juanma Moreno ha confesado que le da "mucha pena" ver que Sevilla tiene un alcalde que "la lleva a la parálisis, degenerando la vida de sus vecinos".

Sin embargo, en el candidato popular a la Alcaldía, Beltrán Pérez, "ve todo lo contrario, un proyecto conocido en el ámbito económico, fiscal, social, territorial..., y de ambición para poner a Sevilla donde le corresponde y para recuperar la ciudad".

Moreno ha explicado que durante semanas lleva abordando con Beltrán Pérez distintos temas que preocupan a ambos. Así, "hemos hablado de autónomos" y de medidas para que paguen menos en sus recibos de luz, que "se ha duplicado desde que el PSOE gobierna en España"; de la educación concertada y "el ataque durísimo del PSOE nacional y andaluz". "Ningún político puede decirle a un padre donde tiene que llevar a sus hijos", ha advertido, al tiempo que ha lamentado que sólo en Sevilla "500 niños se han quedado sin plazas en la concertada".

Otro de los asuntos es la bajada de impuestos, valorando las propuestas del PP en la ciudad de Sevilla con las tasas municipales y planteando un presupuesto alternativo, lo que significa para Moreno que Beltrán Pérez "tiene la ciudad en la cabeza".

De nuevo Moreno ha expresado que "no ha visto nunca mayor sumisión que la de Juan Espadas a Susana, no le levanta la voz al maltrato permanente a Sevilla". Para el líder de los populares andaluces "una de las grandes maltratadas de la Junta es Sevilla", insistiendo en que Espadas "no es capaz de levantar la voz ni de que impidan que pisoteen a Sevilla".

SI ES PRESIDENTE DE LA JUNTA

Moreno, que ha planteado el posible adelanto electoral en Andalucía y las municipales como unas elecciones de doble vuelta, ha subrayado la importancia para estas últimas de que llegue como presidente de la Junta. "Plantearé lo que

plantea Beltrán Pérez", ha añadido,

"Como presidente de la Junta, Sevilla tendrá una red completa de metro porque la tiene que tener como la tienen las grandes ciudades españolas y europeas. Por qué Sevilla no la puede tener", se ha preguntado.

De otro lado, ha recordado como el PSOE "tomó el pelo a los andaluces y sevillanos con el Hospital Militar". "Cuando el PP gobernaba, el PSOE protestaba como lobos, con los socialistas en el Gobierno son corderitos". En este sentido, ha apuntado que el PP "cumplió su palabra y cedió el Hospital a la Junta para que contara con una infraestructura necesaria".

"Es una pena. La Junta lo ha desmantelado. Cuando sea presidente, Sevilla tendrá un hospital como se merece, abriendo el Hospital Militar en una sola legislatura", ha asegurado.

Moreno, que ha valorado los buenos profesionales que cuenta el sistema sanitario andaluz pero no "los malos gestores", ha considerado que "hay que tener un desahogo muy grande" para poner "once primeras piedras" para la Ciudad de la Justicia en Sevilla. "Han pasado quince años y ocho consejeros", ha apuntado, lamentando que la capital de Andalucía no tenga un espacio en condiciones.

"Beltrán y yo haremos un buen equipo como alcalde y presidente, y que puede aportar mucho a Sevilla y a Andalucía", ha expresado Moreno, quien ha concluido, afirmando que la ciudad "se merece" a Pérez, porque tiene "ilusión, entusiasmo, cercanía, accesibilidad y cree en una Sevilla puntera, moderna y competitiva, que mima sus tradiciones pero sin renunciar a la innovación".