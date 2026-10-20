Un motorista herido en un accidente de tráfico en la Glorieta de los Marineros de Sevilla

Archivo - Imagen de las nuevas cámaras de tráfico que controlan el acceso en la Glorieta de los Marineros desde el Paseo de las Delicias de Sevilla.- Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS -

Un hombre de 68 años ha resultado herido en la mañana de este martes a consecuencia de una caída de moto en la Glorieta de los Marineros Voluntarios de Sevilla.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía consultado por Europa Press, sobre las 11,15 horas han recibido varios avisos que alertaban de un motorista herido en las piernas, sin que se haya podido comprobar si ha habido más vehículos implicados, a pesar de que algunos de los testigos han señalado que se había producido una colisión.

Los servicios de Emergencia han movilizado a agentes de la Policía Local y sanitarios del 061, que han procedido a trasladar al herido al Hospital Universitario Virgen del Rocío de la capital.