Un muerto y un evacuado en helicóptero tras una colisión entre dos turismos en Mairena del Alcor (Sevilla)

Archivo - Un helicóptero del 061 como imagen de recurso - 112 - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y otra ha resultado herida al colisionar dos vehículos en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente ha ocurrido sobre las 9,20 horas; en ese momento, se ha recibido un aviso en el teléfono 112 en el que se informaba del choque de dos turismos en la carretera SE-3202, sentido Sevilla.

Según el ciudadano que dio la voz de alarma, tras la colisión había personas atrapadas y heridas, por lo que desde la sala coordinadora se dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y a Mantenimiento de Carreteras.

Los bomberos desplazados al lugar del accidente han confirmado al 112 que uno de los ocupantes atrapados ha resultado fallecido y otro herido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario.