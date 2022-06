Muñoz destaca el papel de Mangafest como elemento de "ocio saludable", cultura y "emprendimiento"

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha visitado este sábado Mangafest Summer Edition, la edición de verano del Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla, que entre hasta mañana congrega a miles de aficionados en el Palacio de Congresos y Exposiciones y que en esta ocasión está dedicado al 30 aniversario de la serie de animación 'Bola de dragón', cuyos actores de doblaje se dan también cita en este evento.

"Mangafest, además de consolidarse en el calendario de ferias de FIBES, ofrece una alternativa de ocio saludable para nuestros jóvenes, crea expectativas profesionales y contribuye a sembrar el espíritu del emprendimiento en ámbitos como la animación, los videojuegos, la robótica, el diseño y la cultura", ha dicho Muñoz.

De hecho, Mangafest se erige como un evento para que creadores de contenidos, artistas y artesanos comparten su arte y den a conocer sus creaciones, con una amplia zona comercial. "Esta cita de ocio digital y cultura japonesa es un gran reclamo para la juventud, cuenta, pues, con todo nuestro apoyo y vamos a aprovecharlo para difundir distintas iniciativas para el ocio alternativo que estamos poniendo en marcha en el Ayuntamiento", según ha abundado

En su recorrido por los dos pabellones de FIBES que ocupa el Mangafest, el regidor ha estado acompañado por el edil de Juventud, Ciencia y Universidades y Cooperación al Desarrollo, Juan Antonio Barrionuevo.

En la actual edición de verano, que es la segunda que se organiza tras el éxito del pasado año y que se agrega a la clásica de invierno, el Ayuntamiento de Sevilla ha aumentado su presencia con una zona de videojuegos 'Free Play' y otra más informativa, esta última para difundir las actividades municipales de ocio alternativo y la agenda de la propia ciudad que contiene la App Sevilla Joven.

Este año, la edición estival de Mangafest estrena, asimismo, zona acuática con aspersores para calmar el calor y actividades relacionadas. Es el caso de los duelos de pistolas de agua "Spyra", capaces de disparar chorros a 14 metros de distancia, las carreras con globos o los juegos Adivina la película, Duelo de preguntas, La patata caliente o el Juego del calamar, todos ellos con un final pasado por agua.

El Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla contiene actividades para toda la familia. Cuenta en la presente edición con la colaboración de Isolandia Animaciones y sus personajes de cuento de hadas. Asimismo, los niños podrán cantar, bailar y jugar con sus princesas Disney y con sus superhéroes favoritos, que ofrecerán actuaciones y serán los encargados de los pintacaras y los cuentacuentos. También talleres de Slime, de arena mágica, de pompas gigantes o de goma Eva, así como un taller de pinta y colorea con los mejores personajes de fantasía.

Durante el fin de semana Mangafest celebra el 30 aniversario de la publicación de Dragon Ball en España. Los asistentes podrán conocer en persona a buena parte de los actores de doblaje de esta serie, como Mariano Peña, Pablo Domínguez, Mercedes Hoyos, Luis Fernando Ríos, José Meco, Nonia de la Gala, Ángeles Neira o Lucía Hoyos. Todos ellos ofrecerán una mesa redonda y firmas. A estas actividades se suman un concurso de Cosplay sobre Dragon Ball o un Duelo de Kame Hame Ha, con nada menos que Pablo Domínguez (la voz del mismísimo Son Goku), o talleres de doblaje.

Los asistentes al mayor evento de entretenimiento de Andalucía encontrarán una gran variedad de torneos, zonas de juego 'Free Play', desafíos y puestos de Realidad Virtual para los 'gamers'. En la presente edición descuellan los torneos de Smash Bros (individual) y Fortnite, patrocinados por Sevilla Joven y el Ayuntamiento de Sevilla. Asimismo, los apasionados de Smash Bros contarán, en colaboración con RPL y Smash Sevilla, con otros dos torneos: parejas y 'Squad Strike'. Así como 'Ladders', una novedosa modalidad que permite la competición entre todos los jugadores presentes, e ir escalando posiciones hasta que uno se haga con la victoria al final de la jornada.

Mangafest Summer Edition también dispondrá torneos de Call of Duty: Warzone, FIFA 22, Tekken 7, Dragon Ball FighterZ, Kimetsu no Yaiba: Guardianes de la Noche, Naruto: Ultimate Ninja Storm 4, Captain Tsubasa, One Piece: Burning Blood, My Hero One's Justice 2, el videojuego de Realidad Virtual Beat Saber o de Just Dance. Varios de ellos, cuentan con premios en metálico.

Como es tradición, Mangafest acerca al público sevillano invitados nacionales e internacionales. En Summer Edition, los asistentes podrán conocer en persona al actor de la saga original de Harry Potter Stanislav Ianevski, que interpretó a Viktor Krum. También podrán codearse con creadores de contenido de la talla de Hurona Rolera, Megamax, Petruska, Aida, Sandrxs, así como a los magos Inmagic o Adrián Lima, que ofrecerán un espectáculo conjunto. Se suman a este cartel artistas como Reirei, Mili Koey, Blanca Mira, Alisvart, Ana Oncina, Cosplayers como Taryn, Skullcaramel, Illisia, Anna Aerien, Sr. Pool y Pandazar, el grafitero Kopisuno.

Asimismo, durante el fin de semana se han programado cientos de actividades, entre las que destacan los clásicos concursos para apasionados del Cosplay o El K-pop, juegos de mesa, photocalls, exposiciones, exhibiciones, artes marciales, juegos de mesa, arte urbano, robótica, softcombat o talleres