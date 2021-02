Ningún positivo en Almadén (Sevilla) entre los 185 test Covid realizados por la Junta

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del municipio sevillano de Almadén de la Plata ha informado de que ninguna persona ha registrado un resultado positivo en Covid-19 de los 185 test realizados dentro del cribado masivo llevado a cabo por la Junta de Andalucía.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que "todos están libres de Covid" dentro de ese cribado, mientras que, según los datos actualizados por la Consejería de Salud y Familias, actualmente hay diez casos activos en 14 días, ninguno en la última semana.

"Es satisfactorio comunicar que todo evoluciona de forma muy favorable. La tasa se sitúa en 765 casos por cada 100.000 habitantes. Si el ritmo descendiente en los contagios se mantiene, la próxima semana podríamos estar exentos de coronavirus en el municipio al completo", añade.

De su lado, desde el Ayuntamiento de El Palmar de Troya se indica en un comunicado que, aunque cuenta en estos momentos con una tasa de 341 positivos por cada 100.000 habitantes, ha de permanecer con las restricciones según los criterios marcados por la Junta.

El Palmar, de 2.343 habitantes, cuenta con ocho positivos en los últimos 14 días, de los que cuatro han sido en la última semana. En este marco, el Ayuntamiento ha expuesto la situación a la Delegación Territorial de Salud, quien le ha trasladado que "la evolución es positiva pero aún no se puede levantar el cierre perimetral ni permitir la actividad no esencial porque la bajada de la tasa no se ha producido de forma consecutiva durante los últimos 14 días".

"No es suficiente con que la tasa de las pruebas diagnosticadas de infección activa (PDIA) sea inferior a mil o 500, sino que existen otros factores que influyen en la toma de decisiones", ha señalado el Ayuntamiento tras la citada conversación, a la par que subraya que el Consistorio es el "primer interesado en recuperar la normalidad cuanto antes, pero no es una decisión que se pueda tomar de forma propia". Tras todo ello, ha pedido a la ciudadanía "un último esfuerzo".