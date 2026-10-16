La nueva edición del envase gourmet de las Tortas de Alcalá (Sevilla) rinde homenaje a la historia local

Presentación de las latas limitadas de las Tortas de Alcalá. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Comercio, ha apoyado a la Asociación de Productores de Tortas de Alcalá para una nueva edición del envase gourmet de este emblema local en forma de producto artesanal de alta calidad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la nueva lata artística, obra de Vicente Portillo, ha presentado por primera vez "una imagen figurativa, la de una mujer trabajadora, con la que se homenajea a las mujeres trabajadoras y la historia local ligada a la elaboración de panadería y confitería, a las personas que hay detrás de todo este trabajo".

Así lo ha expresado el teniente de alcaldesa, Jesús Mora, en la presentación de esta edición, junto a la Delegada de Comercio, Paula Fuster, quien ha alabado el trabajo de la Asociación y el apoyo municipal para esta próxima campaña navideña, de manera que ha afirmado que las Tortas de Alcalá son un producto "con mercado de consumo durante todo el año, para la que el envase le otorga una categoría de lujo a un dulce que ya es una exquisitez, y constituye así un regalo muy acertado en estas próximas fechas navideñas". "Las Tortas de Alcalá son un emblema de nuestra ciudad y un orgullo para todos los alcalareños", ha añadido.

De esta manera, el trabajo de la Asociación de Productores, en colaboración con el Ayuntamiento, ha conseguido que sean cada vez más conocidas y que sus ventas crezcan tanto en Alcalá como fuera de ella.

La presentación del nuevo envase ha tenido lugar en La Harinera del Guadaíra, emblema de la tradición industrial local de alimentación, que sigue tomando fuerza en el panorama de la acogida de congresos y eventos empresariales relacionados con el turismo y nuestras señas de identidad.

En este contexto, la cita ha contado con la participación de otros miembros del Equipo de Gobierno, representantes de distintos grupos de la Corporación y miembros de los sectores industriales y sociales de la localidad.

LATA DE EDICIÓN LIMITADA

De esta nueva imagen del envase en lata para las Tortas de Alcalá se distribuirán 20.000 unidades bajo el paraguas de la Federación de Empresarios y Comerciantes de Alcalá (FICA).

En este sentido, desde el punto de vista empresarial el gobierno local ha mostrado el apoyo a estos artesanos poniéndolos de ejemplo, junto a la asociación de productores de Pan de Alcalá, como creadores de Marca Colectiva, para que nuevos empresarios se animen a unirse y buscar nuevos mercados para tantos productos de calidad que llevan el sello de Alcalá de Guadaíra.

De la misma manera, se ha sostenido la necesidad de "colaboración permanente" entre los propios empresarios y comerciantes y con las administraciones para fortalecer el tejido productivo y dar más peso y seguridad a los nuevos proyectos comerciales.

En contexto, las Tortas de Alcalá se comercializan a través de las confiterías y panaderías de La Centenaria, Nueva Andalucía, Horno Nueva Florida, Hermanas Portillo, Francisco Portillo e Hijos, San Joaquín, y Joaquín Portillo.