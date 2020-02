La nueva presidenta del Consejo Social de la UPO se propone fortalecer las relaciones empresa-universidad

Publicado 04/02/2020 17:24:58 CET

La nueva presidenta del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Rocío Reinoso, se ha propuesto para su mandato fortalecer las relaciones empresa-universidad, "así como conectar a toda la sociedad" con la universidad.

Tras conocerse su nombramiento por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, Reinoso, que releva a Amparo Rubiales, quien ha ostentado este cargo desde 2013, ha manifestado que esta designación le ha llenado de "una gran alegría" y a la vez de "una gran responsabilidad", según recoge la Universidad en una nota de prensa.

"He visto cumplido con creces uno de mis sueños desde que obtuve mi licenciatura en la UPO, que no era otro que volver a mi Universidad y poder devolver lo que tanto me dio. Estoy emocionada por poder colaborar, aportar mis conocimientos y, sobre todo, por esta oportunidad de trabajar al servicio de una universidad con tantos profesionales", ha explicado.

La nueva presidenta del Consejo Social asume el nuevo cargo con gran responsabilidad porque "supone un reto personal y también profesional" en "esta época en la que se están produciendo tantos cambios y a tanta velocidad en todos los ámbitos", cambios "que la universidad debe liderar".

Rocío Reinoso ha subrayado que fortalecer las relaciones empresa-universidad, "así como conectar a toda la sociedad" con la universidad, son sus objetivos, y ha destacado que para ello "la comunicación juega un papel fundamental", abrir nuevas vías y mantener las ya existentes para "que la universidad se convierta en el laboratorio de ideas, en el 'think tank' de la sociedad".

Rocío Reinoso Cuevas (Sevilla, 1974) es licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la UPO, donde fue Premio Extraordinario al Mejor Expediente Académico. Gran parte de su trayectoria profesional ha estado ligada a la Administración Pública de la Junta de Andalucía, donde se incorporó en 2005. Desde esa fecha hasta 2018, ha desempeñado diversos cargos en las consejerías de Empleo y de Salud y en la Intervención General de la Junta.

En el periodo 2006-2012 fue nombrada jefa del Gabinete de Cuentas Económicas de la Intervención y jefa del Servicio de Análisis y Rendición de Cuentas de la Intervención general. Entre 2012 y 2014 realizó funciones como interventora delegada adjunta en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y entre 2014 y 2018 ejerció la Jefatura del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Posteriormente, estuvo al frente del Departamento de Gestión Económica y Presupuestos en la Cámara de Cuentas en Andalucía. Actualmente es directora gerente de la Agencia Efe.